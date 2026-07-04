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「あいつらより、僕たちの方がマシだ」――ジェシー・マーシュ監督は、カナダがモロッコより「はるかに優れていた」と主張。ワールドカップ共催国が敗退した中で、アルフォンソ・デイヴィスが起用されなかった理由を説明した。
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マルシュ、カナダでのパフォーマンスを擁護
敗戦直後の会見で、マルシュ監督は落ち込むことなく、北米チームの進歩を強調した。スコア上は大きな敗戦だったが、世界でも手強いモロッコ代表を相手に、チームは実力以上のパフォーマンスを示したと感じていた。
「僕たちの方が優れたチームだった。相手は僕たちより2、3回多く決定的なプレーを決めただけ。プレーの強度自体は問題じゃなかった。相手は最終ライン付近で少し質の高さを見せていたし、僕たちは必要な場面で決定的なプレーをする能力がちょっと足りなかった」とマーシュ監督はTSNに語った。
試合プラン、自分たちのサッカー、選手たちの自信、果敢な攻撃、そして――連勝がいつからか分からない――強豪を追い詰めた点では、前半も後半序盤も我々が上回っていた。 1－0になったのは単なる1つのプレーだ。それさえなければ試合は我々のものだった」と語った。
アルフォンソ・デイヴィスの欠場理由が明らかに
この夜最大の話題の一つは、チームの象徴的存在であるアルフォンソ・デイヴィスの欠場だった。当初はコンディションについて楽観的な見方がされていたが、彼は出場しなかった。バイエルン・ミュンヘンのこのスター選手は長引く怪我に悩まされており、マルシュ監督は、最終的に選手の長期的な健康を守るためにこの決断が下されたことを明らかにした。
マルシュ監督は、ノックアウトステージに向けた準備期間中、デイヴィスがハムストリングに自信を持てなかったと説明した。監督は「アルフォンソは自分の体を信頼することを学んでいる。彼も我々も出場させたかったが、リスクを冒す価値はなかった」と語った。
大会での滞在時間はわずか15分
デイヴィスは5月初旬、バイエルン・ミュンヘン対パリ・サンジェルマンのチャンピオンズリーグ準決勝第1戦でハムストリングを痛め、カナダ代表のグループステージ全試合を欠場した。大会が進むにつれ、仮に彼がピッチに立ったとしても万全ではないことは明らかだった。
大会が終了し、彼の出場は32強の南アフリカ戦15分だけにとどまった。自国開催で中心選手としての活躍が期待されていただけに、残念な結果となった。
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共同司会者たちは後悔していない
自国での大会で敗退した悔しさはあるが、マーシュ監督は攻撃的で前向きなカナダの戦術哲学が正しいと確信している。彼は、試合を決定づけた相手の冷静さより、自チームのアイデンティティを好むと語った。
「ファンにとって、こんなチームを応援できたことは誇りだ。試合終了後も守備に徹せず、もっと良くなれると示した。我々はこうした状況を乗り越え、成功への道を見つけ、成長しなければならない」と彼は付け加えた。「しかし、なんて素晴らしいチームなんだ。 モロッコより自分たちのチームでいたい。彼らが優秀でも、やはり自分たちのチームだ。選手たちは誇りだ。果敢に挑み、今は傷ついているが、これほど誇らしいことはない」
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