「あいつらより、僕たちの方がマシだ」――ジェシー・マーシュ監督は、カナダがモロッコより「はるかに優れていた」と主張。ワールドカップ共催国が敗退した中で、アルフォンソ・デイヴィスが起用されなかった理由を説明した。

敗戦直後の会見で、マルシュ監督は落ち込むことなく、北米チームの進歩を強調した。スコア上は大きな敗戦だったが、世界でも手強いモロッコ代表を相手に、チームは実力以上のパフォーマンスを示したと感じていた。

「僕たちの方が優れたチームだった。相手は僕たちより2、3回多く決定的なプレーを決めただけ。プレーの強度自体は問題じゃなかった。相手は最終ライン付近で少し質の高さを見せていたし、僕たちは必要な場面で決定的なプレーをする能力がちょっと足りなかった」とマーシュ監督はTSNに語った。

試合プラン、自分たちのサッカー、選手たちの自信、果敢な攻撃、そして――連勝がいつからか分からない――強豪を追い詰めた点では、前半も後半序盤も我々が上回っていた。 1－0になったのは単なる1つのプレーだ。それさえなければ試合は我々のものだった」と語った。