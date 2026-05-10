ウルブズには以前から危機の兆しがあった。ブライトン戦での敗北の仕方にエドワーズ監督は激怒した。開始35秒でジャック・ヒンシェルウッドにヘディングで先制され、直後にはルイス・ダンクがフリーでコーナーキックをヘディング、2点目を許した。監督は規律と状況判断の欠如から、選手たちのプロ意識を疑問視した。

「信じられないほど苛立たしい。最初の5分間は、まるでまだ素敵なホテルに滞在しているかのようだった」とエドワーズ監督は試合後に語った。「試合の立ち上がりは酷かった。まともにボールを蹴る間もなく0-1とリードを許し、さらにコーナーキック時の守備も最悪だった。 複数の選手が自分の役割を果たさなかった。元々力のある相手に開始5分で2点を取られれば、勝つのは難しい」