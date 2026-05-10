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「あいつらは出て行かなきゃならない」。ロブ・エドワーズ監督は、ブライトンに大敗した試合後、「恥ずかしい」と怒り、夏の選手一掃を計画している。
エドワーズ、サウス・コーストでの「ひどい」スタートを痛烈に批判
ウルブズには以前から危機の兆しがあった。ブライトン戦での敗北の仕方にエドワーズ監督は激怒した。開始35秒でジャック・ヒンシェルウッドにヘディングで先制され、直後にはルイス・ダンクがフリーでコーナーキックをヘディング、2点目を許した。監督は規律と状況判断の欠如から、選手たちのプロ意識を疑問視した。
「信じられないほど苛立たしい。最初の5分間は、まるでまだ素敵なホテルに滞在しているかのようだった」とエドワーズ監督は試合後に語った。「試合の立ち上がりは酷かった。まともにボールを蹴る間もなく0-1とリードを許し、さらにコーナーキック時の守備も最悪だった。 複数の選手が自分の役割を果たさなかった。元々力のある相手に開始5分で2点を取られれば、勝つのは難しい」
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奇妙な戦術的ミスからダンクシュートが決まる
2失点目のセットプレーで、MFジョアン・ゴメスがブライトンの長身キャプテン、ルイス・ダンクをマークした場面は、この敗戦の象徴だった。エドワーズ監督は試合後、あのマークはベンチの指示ではなく、ピッチ上の選手の判断ミスだと認めた。
エドワーズ監督は「計画されたことではない。彼らがその瞬間に勝手に決めた判断だ。私には説明できないが、こうしたミスが多発しており、それが今の我々の状況につながっている。とんでもない判断だ。最初から集中力が欠けており、各自が自分の役割を軽視していた」と語った。
降格が決まったウルブズ、夏の選手整理が迫る
先月の降格決定を受け、エドワーズ監督は未来を見据え、現在の戦力の多くを構想外としている。11月にヴィトール・ペレイラ監督の後任として就任した同監督は、チャンピオンシップでの再建を目指し、ロッカールームの何人かの選手に対して我慢の限界に達していることを認めた。
一部の選手を見限ったかと問われると、43歳の監督は「ああ、間違いなく。何人かは去ってもらわなきゃならない。我々は最下位で、恥ずかしい限りだ」と答えた。 残り2試合は我慢し、黙々とやり、どんな状況も受け入れる。その後に本格的に仕事に取り掛かる。大きな変化は避けられない。」
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ブライトンが欧州大会出場を視野に入れる中、ハーゼラーが喜びを爆発させる
ウルブズが惨敗する一方で、新3年契約を結んだばかりのブライトン監督ファビアン・フルツェラーは理想的な午後を過ごした。シーガルズは試合開始直後からペースを握り、ヤンクバ・ミンテの終盤3点目で欧州大会出場へ前進。ただ、三笘薫の負傷が懸念された。
好スタートについてフルツェラー監督は「練習ではやっていないが、大切なのは姿勢だ。正しいマインドセットで試合に臨んだ。今週ずっと集中していたから、良いスタートを切れて試合を支配できた」と語った。 この選手たちと働けることをとても嬉しく思う。未来が楽しみだ。非常にエキサイティングで、明るい未来が待っている。」