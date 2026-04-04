ボルシア・ドルトムントは来夏、攻撃陣において大きな変革を迎える見通しだ。ユリアン・ブラントがクラブを去ることになり、FWセルフー・ギラシーも退団を希望している。そこで、BVBのレジェンドであるケヴィン・グロスクロイツが、後任候補としてある選手の名前を挙げた。
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「あいつはBVBにぴったりだ！」ケヴィン・グロスクロイツによれば、セルフー・ギラッシの後継者はブンデスリーガの新星になるはずだ
「それは確かに素晴らしいことだね。彼はいい奴だし、自分のルーツを忘れない人間だと思う。BVBにぴったりだろう」と、グロスクロイツは友人フィスニク・アスラニのポッドキャスト『Viertelstunde Fußball』で熱く語った。アスラニは現在、TSGホッフェンハイムと2029年まで契約を結んでいるが、グロスクロイツによれば、彼は「今の所属クラブにはあまり合っていない」という。
その代わりに、BVBで230試合以上に出場した37歳のグロスクロイツは、アスラニをドルトムントで見たいと願っている。「それは最高だね。彼はドルトムントの選手になり得る」とグロスクロイツは続け、コソボ代表選手であるアスラニに個人的に移籍を勧めたとも明かした。
「以前、アスラニがBVBに移籍するかもしれないという見出しがあった」とグロスクロイツは振り返る。「そこで彼にメッセージを送ったんだ。『さあ、そろそろ来いよ。ここより良い場所はないんだから！』ってね」というのも、BVBの元MFである彼は「彼とはよくメッセージをやり取りしている。どこかで知り合って以来、時々連絡を取り合っているんだ」と語った。
フィスニク・アスラニ：バイエルンやドルトムントではなくバルサか？
一方、ニコ・コヴァチ監督率いるクラブとの接触があったかどうかは不明だが、今シーズンこれまでに28試合で9ゴール8アシストを記録している23歳の新星が、すでにFCバルセロナと話し合いを行ったことは確かだ。これは彼の代理人が最近認めたことである。
「バルセロナは現在、真剣な関心を示している。カタルーニャのクラブとは接触があった」と、アイマン・ダマニ氏は『Erem News』に語った。しかし同代理人は、アスラニがホッフェンハイムを離れるのは、彼の契約解除条項が発動された場合に限られるとも指摘した。スペインのスポーツ紙『ムンド・デポルティーボ』によると、その金額は2500万～2900万ユーロとされている。
一方、アスラニの名前が挙がっていたFCバイエルン・ミュンヘンについては、BVBが競合を恐れる必要はなさそうだ。ドイツの最多優勝クラブは、交渉を行ったものの、彼がチームにとって動きが遅すぎると判断し、獲得を見送ったようだ。
もしドルトムントへの移籍が実現しなかった場合、BVBはすでに別の攻撃的選手、ニコロ・トレソルディをターゲットにしているという。ドイツU-21代表のこの選手は、今シーズン好調なプレーを見せた後、夏にFCブルージュを退団することを希望しており、ブンデスリーガへの移籍を目指している。
フィスニク・アスラニ：2025/26シーズンの成績データ
コンテスト
試合
ゴール
アシスト
ブンデスリーガ
26
8
7
DFBカップ
2
1
1