「あいつはBVBにぴったりだ！」ケヴィン・グロスクロイツによれば、セルフー・ギラッシの後継者はブンデスリーガの新星になるはずだ

「それは確かに素晴らしいことだね。彼はいい奴だし、自分のルーツを忘れない人間だと思う。BVBにぴったりだろう」と、グロスクロイツは友人フィスニク・アスラニのポッドキャスト『Viertelstunde Fußball』で熱く語った。アスラニは現在、TSGホッフェンハイムと2029年まで契約を結んでいるが、グロスクロイツによれば、彼は「今の所属クラブにはあまり合っていない」という。

その代わりに、BVBで230試合以上に出場した37歳のグロスクロイツは、アスラニをドルトムントで見たいと願っている。「それは最高だね。彼はドルトムントの選手になり得る」とグロスクロイツは続け、コソボ代表選手であるアスラニに個人的に移籍を勧めたとも明かした。

「以前、アスラニがBVBに移籍するかもしれないという見出しがあった」とグロスクロイツは振り返る。「そこで彼にメッセージを送ったんだ。『さあ、そろそろ来いよ。ここより良い場所はないんだから！』ってね」というのも、BVBの元MFである彼は「彼とはよくメッセージをやり取りしている。どこかで知り合って以来、時々連絡を取り合っているんだ」と語った。