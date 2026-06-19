イングランド代表FWは契約満了でエヴァートンを退団し、フリーエージェントとなった。マージーサイドで9年間過ごし、273試合71得点をマークした。

2018～2021年は年間約40試合に出場したが、最後の4シーズンで30試合以上だったのは1度だけ。絶好調だった時期にプレミアリーグで2シーズン連続2桁得点を記録したものの、その後は達成できなかった。

しかし2025-26シーズンには完全復活。シーズン通じて39試合に出場し、15得点（うち14はトップリーグ）をマークした。

リーズの残留に貢献し、約5年ぶり代表に召還された。