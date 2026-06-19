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「あいつは点取れる」――負傷者続出のエバートンも、元リーズ監督がドミニク・カルバート＝ルーウィンの3つの強みを指摘
カルバート＝ルーウィンの記録：エヴァートンとリーズでの得点
イングランド代表FWは契約満了でエヴァートンを退団し、フリーエージェントとなった。マージーサイドで9年間過ごし、273試合71得点をマークした。
2018～2021年は年間約40試合に出場したが、最後の4シーズンで30試合以上だったのは1度だけ。絶好調だった時期にプレミアリーグで2シーズン連続2桁得点を記録したものの、その後は達成できなかった。
しかし2025-26シーズンには完全復活。シーズン通じて39試合に出場し、15得点（うち14はトップリーグ）をマークした。
リーズの残留に貢献し、約5年ぶり代表に召還された。
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リーズのストライカー、カルバート＝ルーウィンの最大の強み
2003年にリーズを22試合率いたエバートンのレジェンド、リードもその一人だ。彼は、パワフルな「9番」が本来の調子を取り戻すと一度も疑わなかった。
英国最大手のスポーツ記念品オークション会社BUDDS主催、世界最大級のワールドカップ関連オークション会場でGOALの取材に応じたリードは、DCLのエバートン退団後の復活についてこう語った。「彼をピッチに送り出せなかったんだ。
彼はペナルティエリアで常に動き、DFの背後を取れるストライカーだ。6ヤードからでも確実に決める。
彼は素晴らしいシーズンを送っている。私の古巣もまた見事だ。今後の展開が楽しみだ」
リーズは2025年の移籍市場でコストパフォーマンスの高い補強を果たした
チャンピオンシップから昇格したリーズにとって、移籍金ゼロで獲得したカルバート＝ルーウィンは2025年の最高補強だった。ガブリエル・グドムンドソン、ヤカ・ビヨル、アントン・スタフ、ショーン・ラングスタッフも新天地で輝き、コストパフォーマンスの高い補強となった。
とはいえ、クラブは資金を散財したわけではなく、2026年にはもう少し投資が必要になるかもしれない。この点についてリードに尋ねると、元イングランド代表はこう語った。「序盤は苦戦したが、ファーケはフォーメーションを変更してうまくいった。素晴らしい采配だった。
「あそこのサポーター層は素晴らしい。ファンも選手も方針を支持した。繰り返しになるが、選手獲得は極めて重要だ。ブライトンやボーンマスのようなクラブが、選手獲得でどれほど素晴らしい成果を上げているか、それは本当に素晴らしいことだ。」
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リーズの試合日程：2026-27シーズンのスケジュールが発表されました