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Dominic Calvert-Lewin Leeds 2025-26 goalGetty
Chris Burton

翻訳者：

「あいつは点取れる」――負傷者続出のエバートンも、元リーズ監督がドミニク・カルバート＝ルーウィンの3つの強みを指摘

ドミニク・カルバート＝ルーウィン
リーズ
プレミアリーグ

ピーター・リード氏は、ドミニク・カルバート＝ルーウィンの3つの最大の強みを指摘した。元リーズ監督でエバートンでMFを務めた同氏はGOALの取材に、このパワフルなストライカーが観る者を魅了する理由を語った。29歳の彼は昨シーズン、エランド・ロードの関係者の信頼に見事に応え、最近の怪我の不安を完全に払拭した。

  • カルバート＝ルーウィンの記録：エヴァートンとリーズでの得点

    イングランド代表FWは契約満了でエヴァートンを退団し、フリーエージェントとなった。マージーサイドで9年間過ごし、273試合71得点をマークした。

    2018～2021年は年間約40試合に出場したが、最後の4シーズンで30試合以上だったのは1度だけ。絶好調だった時期にプレミアリーグで2シーズン連続2桁得点を記録したものの、その後は達成できなかった。

    しかし2025-26シーズンには完全復活。シーズン通じて39試合に出場し、15得点（うち14はトップリーグ）をマークした。

    リーズの残留に貢献し、約5年ぶり代表に召還された。

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  • Dominic Calvert-Lewin England 2026Getty

    リーズのストライカー、カルバート＝ルーウィンの最大の強み

    2003年にリーズを22試合率いたエバートンのレジェンド、リードもその一人だ。彼は、パワフルな「9番」が本来の調子を取り戻すと一度も疑わなかった。

    英国最大手のスポーツ記念品オークション会社BUDDS主催、世界最大級のワールドカップ関連オークション会場でGOALの取材に応じたリードは、DCLのエバートン退団後の復活についてこう語った。「彼をピッチに送り出せなかったんだ。

    彼はペナルティエリアで常に動き、DFの背後を取れるストライカーだ。6ヤードからでも確実に決める。

    彼は素晴らしいシーズンを送っている。私の古巣もまた見事だ。今後の展開が楽しみだ」

  • リーズは2025年の移籍市場でコストパフォーマンスの高い補強を果たした

    チャンピオンシップから昇格したリーズにとって、移籍金ゼロで獲得したカルバート＝ルーウィンは2025年の最高補強だった。ガブリエル・グドムンドソン、ヤカ・ビヨル、アントン・スタフ、ショーン・ラングスタッフも新天地で輝き、コストパフォーマンスの高い補強となった。

    とはいえ、クラブは資金を散財したわけではなく、2026年にはもう少し投資が必要になるかもしれない。この点についてリードに尋ねると、元イングランド代表はこう語った。「序盤は苦戦したが、ファーケはフォーメーションを変更してうまくいった。素晴らしい采配だった。

    「あそこのサポーター層は素晴らしい。ファンも選手も方針を支持した。繰り返しになるが、選手獲得は極めて重要だ。ブライトンやボーンマスのようなクラブが、選手獲得でどれほど素晴らしい成果を上げているか、それは本当に素晴らしいことだ。」

  • Peter Reid BUDDS auction 2026BUDDS Auctions

    リーズの試合日程：2026-27シーズンのスケジュールが発表されました

    リーズは2026-27プレミアリーグ開幕戦でシティ・グラウンドにノッティンガム・フォレストを訪れる。好スタートを切ってカルバート＝ルーウィンらはファン期待に応えたい。

    好スタートを切れば、ホワイトス関連記念品への注目も高まるだろう。まもなく開催されるオークションには、1958年W杯でペレが獲得した金メダルや、1966年決勝戦着用アラン・ボール、マーティン・ピーターズユニフォームなどが登場する。

    BUDDSワールドカップ・オークション」は2026年6月25日、オンラインのタイムオークションは6月2日から開始されます。詳細や無料オンライン査定は、それぞれこちらから。