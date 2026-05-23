「いくら熱心にアプローチしても無駄だ」とホーネスはオリゼ獲得に興味を示すバイエルンについて語った。74歳の同氏は、このフランス人攻撃的MFは「売却不可」だと付け加えた。

土曜の遅い午後、モウリーニョがベルリンのホテルを出てオリンピアスタジアム方面へ向かう姿が目撃された。ドイツ紙『Bild』によると、彼はDFBポカール決勝でバイエルンの相手であるVfBシュトゥットガルトから招待を受けており、同クラブスポーツディレクターのファビアン・ヴォルゲムート氏と会談する予定だという。

VfBは、モウリーニョの代理人も務めるスターエージェント、ジョルジェ・メンデスの「GestiFute」と関係が深い。ドイツ市場担当のヘンドリック・シャウアーテも同行していた。