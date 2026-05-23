「彼に会わないことを願っている。ベルリンまで来る必要はなかったはずだ」とホーネスは土曜夜、スカイの番組で語った。モウリーニョはカップ決勝戦のためベルリンを訪れるが、レアル・マドリードへの復帰が噂される名監督がバイエルンのスター、マイケル・オリゼに関心を持っているとの背景がある。
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「あいつは彼をじっと見つめるだろう」。DFBカップ決勝にジョゼ・モウリーニョが登場。ウリ・ヘーネスは、レアル・マドリードとバイエルン・ミュンヘンのスーパースターをめぐる憶測を否定した。
「いくら熱心にアプローチしても無駄だ」とホーネスはオリゼ獲得に興味を示すバイエルンについて語った。74歳の同氏は、このフランス人攻撃的MFは「売却不可」だと付け加えた。
土曜の遅い午後、モウリーニョがベルリンのホテルを出てオリンピアスタジアム方面へ向かう姿が目撃された。ドイツ紙『Bild』によると、彼はDFBポカール決勝でバイエルンの相手であるVfBシュトゥットガルトから招待を受けており、同クラブスポーツディレクターのファビアン・ヴォルゲムート氏と会談する予定だという。
VfBは、モウリーニョの代理人も務めるスターエージェント、ジョルジェ・メンデスの「GestiFute」と関係が深い。ドイツ市場担当のヘンドリック・シャウアーテも同行していた。
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バイエルンのスター、マイケル・オリゼにレアル・マドリードが関心を示しているのか？
モウリーニョはベンフィカ・リスボンとの契約が2027年まで残っているが、レアル・マドリード復帰が間近だ。1月にシャビ・アロンソが解任され、後任のアルヴァロ・アルベロアもシーズン後に退任する。
モウリーニョ監督の復帰が濃厚となり、彼が呼びたい選手にも注目が集まっている。オリゼは以前からレアルの候補とされ、リヴァプールやバルセロナも注目しているという。
ただしバイエルンは、スポーツディレクターのマックス・エベルらが「現時点で売却は検討していない」と強調。オリゼは24歳、2029年まで契約があり、チームにとって欠かせない戦力だ。
ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリードで再び秩序を取り戻すと見込まれている。
モウリーニョは2010～2013年にレアル・マドリードを率い、リーガとコパ・デル・レイを各1回制した。昨夏ベンフィカに復帰したが、再びレアル・マドリードへの返り咲きが迫っている。
フロレンティーノ・ペレス会長は、強硬な指導スタイルで知られるモウリーニョがスター軍団を再統率すると期待している。アロンソやアルベロアは、エゴの強い選手たちが集まるロッカールームをまとめきれず、一部との対立が原因で失敗した。
チームは23-24シーズンのリーグ＆CL制覇後、2シーズン連続でタイトルを逃している。
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マイケル・オリゼ：これまでのプロキャリア
期間
クラブ
2020年から2021年
FCレディング
2021年～2024年
クリスタル・パレス
2024年～
FCバイエルン・ミュンヘン