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「あいつはジョーディだ！」――ニューカッスルのレジェンドが予測したエリオット・アンダーソンの移籍先。マンチェスターの2大クラブ、ユナイテッドとシティを苛立たせるだろう
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アンダーソンはニューカッスルを去って以来、活躍している
タインサイド出身のアンダーソンは、2024年にシティ・グラウンドへの移籍を完了し、セント・ジェームズ・パークに別れを告げた。ニューカッスルではスタメンの座を確保することが難しかったため、他チームで安定した出場機会を得ることを決断したのだ。
このキャリアにおける大きな決断は正しかった。勤勉なプレイメーカーである彼の評価は、トレントサイドで急上昇した。アンダーソンはプレミアリーグで実績を積み、ボール奪取数でリーグトップクラスの数字を記録し、A代表デビューも果たした。
U-21欧州選手権優勝経験を持つ彼は、イングランド代表で6キャップを記録しており、トーマス・トゥヘル監督の2026年ワールドカップに向けた計画の一翼を担うことが期待されている。同大会で印象的なパフォーマンスを連発すれば、彼の移籍金はさらに高騰することだろう。
移籍争奪戦：アンダーソンを巡る争いの勝者は誰か？
マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティは、アンダーソンがイースト・ミッドランズから北西部へ移籍するために何が必要か、すでに打診を始めているとの見方がある。しかし、この最も注目を集める選手の獲得争いから、ニューカッスルが外れるとは限らない。
マグパイズのレジェンドであるワドルもその可能性を認めており、元イングランド代表のスターは『Fruity King』誌に対し次のように語っている。「エリオット・アンダーソンはニューカッスルのファンだ。彼はジョーディ（ニューカッスル出身者）だ。そもそもノッティンガム・フォレストに売却されたこと自体、信じられなかっただろうが、今はサッカーを楽しんでいるし、イングランド代表にも選ばれており、ワールドカップに出場する見込みだ。
「彼自身は急いでいないだろうが、ニューカッスルに戻るチャンスについては？ 彼は常にあの黒と白のストライプのユニフォームを着てプレーしたいと願ってきたはずだし、その機会があれば喜んで応じるだろう。だが、繰り返しになるが、争奪戦は激しくなると思う。
「正直なところ、彼は今絶好調だと思う。フォレストで素晴らしいプレーを見せている。安定感がある。毎週着実に仕事をこなし、好調を維持している。彼の年齢を考えれば、年を重ねるごとにさらに良くなるはずだ。ほとんどの選手はそうなるものだ。
「彼に注目しているチームはたくさんあるだろうから、もし彼がフォレストを去る決心をしたとしても、選択肢は豊富にあるはずだ。ニューカッスルが獲得に成功するかもしれない。彼はニューカッスルのファンだからね。」
- JOHN THYS / AFP
トナリやギマランイスはいくらで売却できるだろうか？
イタリア人MFサンドロ・トナリやブラジル人エースのブルーノ・ギマランイスが移籍することになれば、ニューカッスルには資金が生まれ、アンダーソン獲得競争に加わる余地が生まれるかもしれない。両選手にはアーセナル、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッドなどの関心が報じられている。
ワドルは、選手の売却の可能性とそれによって得られる移籍金について言及し、マグパイズのエディ・ハウ監督が他の分野に再投資できるようになると述べた。「今日の移籍市場では、サンドロ・トナリやブルーノ・ギマランエスのような選手には7000万～8000万ポンドの価値があると見られている。正直なところ、実際にはもう少し高くなるだろう。
「彼らの年齢でニューカッスルでプレーしているなら、もし誰かがその金額を支払うつもりなら、8000万～9000万ポンド程度は期待できるだろう。その場合、去りたいかどうかは選手次第だが、ニューカッスルが彼らを売る必要はない。
「彼らは皆、長期の好条件の契約を結んでいる。クラブが彼らを放出する唯一の理由は、選手自身が移籍を望み、問題行動を起こし始めた場合だけだ。我々はそんな事態を二度と見たくない。
「トナリやブルーノのような選手が、タイズサイドでの生活に嫌気がさしているのなら、それを公に言うべきだ。ファンに正直に伝え、『ワールドカップが終わったら移籍したい。ここを去りたい』と宣言すべきだ。それを公にすれば、ファンは事実に基づいて反応するだろう。こそこそとやるのはやめろ。
「もし誰かがオファーを出してきて、クラブがそれを受け入れたなら、話は別だ。だが、もし去りたいのなら、ただそう言えばいい。」
ニューカッスル、欧州カップ戦出場権獲得に向け終盤に猛追
ニューカッスルが新戦力の獲得や既存選手の残留に苦戦している一因は、今シーズン残り7試合を残してプレミアリーグの順位表で12位に沈んでおり、2026-27シーズンの欧州カップ戦出場権を逃す恐れがある点にある。