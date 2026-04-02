「あいつはジョーディだ！」――ニューカッスルのレジェンドが予測したエリオット・アンダーソンの移籍先。マンチェスターの2大クラブ、ユナイテッドとシティを苛立たせるだろう

イタリア人MFサンドロ・トナリやブラジル人エースのブルーノ・ギマランイスが移籍することになれば、ニューカッスルには資金が生まれ、アンダーソン獲得競争に加わる余地が生まれるかもしれない。両選手にはアーセナル、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッドなどの関心が報じられている。

ワドルは、選手の売却の可能性とそれによって得られる移籍金について言及し、マグパイズのエディ・ハウ監督が他の分野に再投資できるようになると述べた。「今日の移籍市場では、サンドロ・トナリやブルーノ・ギマランエスのような選手には7000万～8000万ポンドの価値があると見られている。正直なところ、実際にはもう少し高くなるだろう。

「彼らの年齢でニューカッスルでプレーしているなら、もし誰かがその金額を支払うつもりなら、8000万～9000万ポンド程度は期待できるだろう。その場合、去りたいかどうかは選手次第だが、ニューカッスルが彼らを売る必要はない。

「彼らは皆、長期の好条件の契約を結んでいる。クラブが彼らを放出する唯一の理由は、選手自身が移籍を望み、問題行動を起こし始めた場合だけだ。我々はそんな事態を二度と見たくない。

「トナリやブルーノのような選手が、タイズサイドでの生活に嫌気がさしているのなら、それを公に言うべきだ。ファンに正直に伝え、『ワールドカップが終わったら移籍したい。ここを去りたい』と宣言すべきだ。それを公にすれば、ファンは事実に基づいて反応するだろう。こそこそとやるのはやめろ。

「もし誰かがオファーを出してきて、クラブがそれを受け入れたなら、話は別だ。だが、もし去りたいのなら、ただそう言えばいい。」