「あいつには好きにやらせればいい！」 BVBに大きな夢を抱かせる超新星、自身も「言葉を失う」

イナシオの成長を、ブックとニコ・コヴァチ監督は満足そうに見ていそうだ。今夏契約満了で退団するユリアン・ブラントの穴を、彼が埋めることができるか注目されている。好印象を続けられれば、将来的に大きな責任を担うだろう。

コヴァチ監督は「才能だけでなく、練習への姿勢、規律、勤勉さも大切だ」と話し、この若者については多くを語らなかった。試合については「1000試合目のホームゲームで勝利し、記念すべき日になった」と総括した。

この勝利でBVBはチャンピオンズリーグ出場権も確定したが、ブックは「チームの質を信じていた。確かな安心感がある」と語った。

試合後、イナシオは取材に応じなかったが、インスタグラムに「言葉が出ない」と投稿し、スタメンデビューを喜んだ。