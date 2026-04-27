ブンデスリーガ初先発のサミュエレ・イナシオは、74分で観客を魅了した。ドイツ代表マクシミリアン・バイアーは「彼にはピッチで自由にさせていい。それだけ才能がある」と絶賛。ボルシア・ドルトムントが2年前にアタランタ・ベルガモのユースから獲得した若手が、存在感を示した。
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「あいつには好きにやらせればいい！」 BVBに大きな夢を抱かせる超新星、自身も「言葉を失う」
実際、イナシオは当時BVBのスカウトが期待した通りのプレーを見せた。SCフライブルク戦（4-0、前半3-0）後、スポーツディレクターのオーレ・ブックは「ボールさばきが上手い」「ドリブル、シュート、決定的なパスがある」と称賛した。 ただ、「これは有望な先発デビューだったが、過大評価すべきではない」とも語った。
1000試合目のホームゲームという大観衆にも動じずプレーしたが、相手は弱かった。 74分には大きな拍手を受け交代。14分のセルジュ・グラーシーの2-0となるゴールなど、試合の流れを作るプレーも披露した。 8分に先制したバイアーは「イナシオは少し内気だが、日に日に打ち解けている。才能ある若者で、ドリブルが素晴らしい」と語った。
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BVBでブラントの後任にイナシオ？コヴァチが熱狂に冷や水
イナシオの成長を、ブックとニコ・コヴァチ監督は満足そうに見ていそうだ。今夏契約満了で退団するユリアン・ブラントの穴を、彼が埋めることができるか注目されている。好印象を続けられれば、将来的に大きな責任を担うだろう。
コヴァチ監督は「才能だけでなく、練習への姿勢、規律、勤勉さも大切だ」と話し、この若者については多くを語らなかった。試合については「1000試合目のホームゲームで勝利し、記念すべき日になった」と総括した。
この勝利でBVBはチャンピオンズリーグ出場権も確定したが、ブックは「チームの質を信じていた。確かな安心感がある」と語った。
試合後、イナシオは取材に応じなかったが、インスタグラムに「言葉が出ない」と投稿し、スタメンデビューを喜んだ。