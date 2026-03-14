ムバッペはこの投稿をすぐに見つけ、モナコでのデビュー以来、自分と比べられてきたこの男をからかうチャンスを逃さなかった。「ああ、そうだね、おじさん、見抜いたよ」と、レアル・マドリードのスーパースターはコメント欄に書き込んだ。その言葉には、軽妙な「冗談」と、アンリの体調に対する心からの称賛との絶妙なバランスが感じられた。これは、フランスサッカー界の2人のアイコンの間に存在する温かさと相互の尊敬を浮き彫りにした、珍しい公のやり取りだった。

常にメンターとしての役割を果たすアンリは、25歳の若きスターに対し、一言で教訓を返した。「規律だ」とワールドカップ優勝者は返し、コメントの最後にハートの絵文字を添えた。これは、北ロンドンとパリで彼の道を開いた男と同じような長きにわたる活躍を続けるためには、ムバッペが今持っている身体能力を絶えず維持しなければならないことを改めて思い起こさせるものだった。