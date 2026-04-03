ヨルダンU-23（23歳以下）代表のサイフ・ダルウィーシュは、来夏に行われる2026年ワールドカップに向けて準備を進めるA代表に加わるチャンスを得るに値すると考えている。

昨季、アル・フセイン・イルビドでヨルダンリーグを制したダルウィーシュは、現時点でのヨルダンサッカー界における最も重要な才能の一人と見なされている。

また、ヨルダン人として初めてポーランドでプロとしてプレーした選手となった。主戦場は右ウイングだが、左サイドでも、さらには中盤での司令塔としてもプレーできる。

22歳のダルウィーシュは昨夏、アル・フセイン・イルビドからポーランドのスタル・ミェレツにフリー移籍したが、その後、同じくポーランドのスタル・ジェシュフへ期限付き移籍した。

ダルウィーシュはヨルダン代表の年代別チームでステップを踏み、U-18、U-20、U-23代表でプレーしてきた。現在は、ヨルダン代表が史上初めてワールドカップに出場するにあたり、モロッコ人指揮官ジャマル・サラーミ監督のメンバーリストに入りたいと意欲を示している。

ダルウィーシュはクーラとのインタビューで、欧州でのプロ経験、自国の同胞であるフランスのスタッド・レンヌ所属ムーサ・アル・タアマリーが見せるパフォーマンスへの称賛、そして今後の目標について語った。以下、インタビュー内容である。

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