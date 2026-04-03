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Seif Darwish - سيف درويش

翻訳者：

كووورة対談…ポーランド初のヨルダン人プロ：アル・タマリが僕の野心の سقを引き上げた…そして僕はワールドカップ代表リストに入るに値する

ワールドカップ
S. Darwish
ムサ・アル＝ターマリ
オーストリア 対 ヨルダン
オーストリア
ヨルダン
スタル・ジェシュフ 対 オドラオポーレ
スタル・ジェシュフ
オドラオポーレ
ディビジョン 1
ヨルダン
オーストリア
アメリカ
ポーランド

سيف・ダルウィーシュは、ヨルダンがワールドカップで全員を驚かせると確言した。

ヨルダンU-23（23歳以下）代表のサイフ・ダルウィーシュは、来夏に行われる2026年ワールドカップに向けて準備を進めるA代表に加わるチャンスを得るに値すると考えている。

昨季、アル・フセイン・イルビドでヨルダンリーグを制したダルウィーシュは、現時点でのヨルダンサッカー界における最も重要な才能の一人と見なされている。

また、ヨルダン人として初めてポーランドでプロとしてプレーした選手となった。主戦場は右ウイングだが、左サイドでも、さらには中盤での司令塔としてもプレーできる。

22歳のダルウィーシュは昨夏、アル・フセイン・イルビドからポーランドのスタル・ミェレツにフリー移籍したが、その後、同じくポーランドのスタル・ジェシュフへ期限付き移籍した。

ダルウィーシュはヨルダン代表の年代別チームでステップを踏み、U-18、U-20、U-23代表でプレーしてきた。現在は、ヨルダン代表が史上初めてワールドカップに出場するにあたり、モロッコ人指揮官ジャマル・サラーミ監督のメンバーリストに入りたいと意欲を示している。

ダルウィーシュはクーラとのインタビューで、欧州でのプロ経験、自国の同胞であるフランスのスタッド・レンヌ所属ムーサ・アル・タアマリーが見せるパフォーマンスへの称賛、そして今後の目標について語った。以下、インタビュー内容である。

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  • ヨーロッパでの早い段階からのプロとしての経験はどの程度役に立ちましたか？また、現地の状況に適応できましたか？

    ヨーロッパで早い段階からプレーできたことで、多くのことを得ました。これは私にとって初めてのプロとしての経験であり、人生で最も重要な一歩です。ヨーロッパの選手たちのそばでプレーし、彼らがどのようなアプローチでプレーしているのかを知ることが重要でした。

    最初は、言語の違いに加え、サッカーにおける技術的な流派の違いもあって適応するのが大変でした。しかし、ここで自分は多くのことができるという確信がありました。何度か練習を重ねるうちに、チームメイトが素早く馴染めるようにとても助けてくれて、今では私も彼らの一員です。私たちは家族のような存在です。

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  • これまで経験を積み続けるためにポーランドリーグでキャリアを続けたいですか、それとも来夏に新たな挑戦へ移りますか？

    私にとって、ヨーロッパでプロとしての経験を積むことは重要でした。プレースタイルや世界基準のテンポに慣れるためです。おかげさまで、チームでのスタート時と比べて自分のレベルは上がり、経験も積むことができました。

    シーズンの終わりに、これからのキャリアにおける次のステップについて代理人と話し合うつもりです。今のところ具体的な計画はありません。

  • علي・アルアザイザがサウジアラビアのアル・シャバブに加入し、アル・ファホウリがエジプトのピラミッズに復帰した今、あなたもアラブでの挑戦を考えてみることはできますか？

    現時点では、ヨーロッパのクラブでプレーし続けたいと思っています。すでにアラブのクラブからオファーを受けていますが、代理人と話し合った結果、レベルアップのためにヨーロッパに残ることを決めました。

  • アラブ人選手が欧州の主要リーグでプロとして定着するために何が足りないのか、そしてなぜ“欧州”での挑戦の多くが失敗に終わるのか。

    彼らに足りないのは良いメンタリティだけだ。プレーの面では、ヨーロッパ人より優れたアラブ人選手もいる。

    私の見解では、アラブ人の他の欧州リーグでの挑戦が失敗する理由は、選手たちに粘り強さが欠けているからだ。モーサ・アル＝タアマリのようにビッグリーグでプレーを続けている選手もいる。彼が見せているものは私の野心の上限を引き上げてくれる。私は彼と連絡を取り合っている。彼は欧州リーグを知っていて、私に助言をしてくれるからだ。

  • 将来どのヨーロッパのリーグでプレーするのが夢ですか？

    私はスペインリーグが好きで、バルセロナのファンです。

  • あなたのロールモデルは、アラブと世界の両レベルで誰ですか？

    アラブレベルでの僕の憧れはムサ・アル＝タムリで、世界レベルでは、バルサが大好きなのに、元レアル・マドリードの選手ルカ・モドリッチです。

  • ワールドカップの話に移りましょう。大会前に代表チームに加わる件で、ジャマル・サラミ監督から連絡はありましたか？

    いいえ、これまでのところ監督とも、ヨルダン・サッカー連盟のいかなる関係者とも話していません。

  • المنتخب الأردني الأول يضم لاعبين مميزين، لكنني أؤمن أنني أستحق فرصة بعد التألق مع المنتخب الأولمبي. سأواصل العمل والاجتهاد لإثبات نفسي، وإذا حصلت على الفرصة سأقدم أفضل ما لدي لخدمة المنتخب.

    もちろん、私はその資格があります。自国の代表としてプレーし、チームとともに可能な限り最も遠いところまで到達したい。自国の旗をより高く、よりいっそう掲げるために全力を尽くし続けています。私は今、ここポーランドでヨルダン・サッカーの大使です。だからこそ、ヨルダンの旗がどこでもはためき続けるよう、あらゆる努力をしています。

  • アルゼンチン（前回優勝国）が同組にいるワールドカップにおけるヨルダン代表の結果予想としては、現実的には厳しい戦いになる可能性が高いです。アルゼンチンとの対戦は勝ち点獲得が難しく、引き分けを取れれば大きな成果と言えるでしょう。残りの2試合で勝ち点を積み上げることが重要になりますが、相手のレベル次第ではグループ突破は容易ではありません。総合的には、最善でも2位通過を狙う形で、現実的な見立てとしてはグループステージ敗退の可能性が高いと予想します。

    ヨルダン代表には経験豊富で所属クラブでも活躍した選手が揃っており、私たちは今大会で「ダークホース」になることを目指している。今大会でのヨルダン代表のレベルに、誰もが驚くだろう。

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