Zuffa Boxingのテレビ放送・ネット配信予定・視聴方法

振興ボクシングブランド「Zuffa Boxing（ズッファ・ボクシング）」がU-NEXTでライブ配信される。

本記事では「Zuffa Boxing（ズッファ・ボクシング）」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

「Zuffa Boxing（ズッファ・ボクシング）」とは？

『Zuffa Boxing 09』｜概要

「Zuffa Boxing」は、ボクシング界に新たな革新をもたらすべく、TKOグループ・ホールディングス(NYSE: TKO)と、サウジアラビアを拠点とするエンターテインメントコングロマリット「Sela（セラ）」とのジョイントベンチャーとして設立したボクシングブランド。UFCプレジデント兼CEOのデイナ・ホワイトと、WWEプレジデント兼TKO取締役のニック・カーンがエグゼクティブリーダーシップを執り、世界の格闘技界から大きな注目を集めている。

7月27日（月）に開催される『Zuffa Boxing 09』。同ブランドにとってニューヨーク初開催となる大会で、会場はマディソン・スクエア・ガーデン内のインフォシス・シアター。地元ブルックリン出身の2選手が、それぞれメインイベントに登場するダブルメインイベント形式で行われる。

メインイベントのひとつは、スーパーミドル級10回戦のエドガー・ベルランガ vs. スティーブン・バトラー。もう一方のメインイベントは、ウェルター級10回戦のリチャードソン・ヒッチンズ vs. リカルド・サラス。同じくブルックリン出身の無敗のテクニシャン、ヒッチンズがウェルター級に階級を上げて初陣を飾る。

日程・放送予定

『Zuffa Boxing 09:Berlanga vs. Butler』のU-NEXT視聴方法

※地上波・民放・BS、その他ネット配信サービス(AmazonやWOWOW、DAZNなど)での中継は実施されない。

U-NEXTで配信される『Zuffa Boxing 09:Berlanga vs. Butler』は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象で、本公演は、月額会員の方なら追加料金なく視聴することができる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。