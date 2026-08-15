鈴木彩艶のPSG移籍が破談…フランス有力メディア報道「スズキがPSGのユニフォームを着ることはない」

パルマに所属する日本代表GK鈴木彩艶のパリ・サンジェルマン（PSG）移籍が破談したという。フランス有力メディア『RMC Sport』が報じた。

PSG移籍が確実視されていた鈴木彩艶だが、ここに来て急展開を迎えた模様。フランス国内でトップクラスの有力メディア『RMC Sport』によると、代理人が要求する手数料がネックとなり、PSG側が獲得を撤回したとのことだ。

『RMC Sport』は、次のように伝えている。

「ザイオン・スズキのPSG加入について、パルマとPSGの間で合意に達していたものの、最終的にこの移籍は実現しないことになった。 両クラブ間で合意に至り、書類のやり取りも進められていたものの、ここ数時間で事態は予期せぬ展開を迎えた」

「PSG側は、土壇場になって選手の代理人が要求した手数料を過大であると判断した。この要求がクラブ経営陣の不興を買い、交渉が停滞する要因となったと報じられている」

「ザイオン・スズキは、PSGとの契約締結に先立つメディカルチェックを受けるため、今朝にもパリへ向かう予定となっていた。だが両クラブ間の合意により順調に進んでいるかに見えたこの移籍話は、白紙撤回となった。急な事態の変化がない限り、スズキがPSGのユニフォームに袖を通すことはないだろう」