2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第5節で、日本代表GK鈴木彩艶の所属するアストン・ヴィラは敵地でガラタサライと対戦する。

本記事では、CLガラタサライvsアストン・ヴィラの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

ガラタサライvsアストン・ヴィラはいつ？何時から？

日本代表GK鈴木彩艶が出場する予定の2026-27シーズンのCLリーグフェーズ第5節ガラタサライvsアストン・ヴィラは、現地時間2026年11月24日(火)に開催。キックオフは現地時間20:45の予定だ。日本は現地よりも6時間進んでいるため、日本時間11月25日(水)2:45にキックオフを迎える。

なお、この一戦はトルコのイスタンブールにあるガラタサライの本拠地「ラムズ・パーク」で開催される。

大会：UEFAチャンピオンズリーグ2026-27

ラウンド：リーグフェーズ第5節

対戦カード：ガラタサライ vs アストン・ヴィラ

試合日時：日本時間2026年11月25日(水)2:45

試合会場：ラムズ・パーク（トルコ・イスタンブール）

ガラタサライvsアストン・ヴィラの放送・配信予定は？

2026-27シーズンのCLリーグフェーズ第5節、ガラタサライvsアストン・ヴィラは、テレビ『WOWOWライブ』、ネット『WOWOWオンデマンド』で生中継・ライブ配信を予定。ネット『Leminoプレミアム』でもライブ配信の予定だ。

今シーズンのCLは、テレビ『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』で全試合を生中継・ライブ配信の予定。ネット『Leminoプレミアム』でもCLリーグフェーズ第2節から決勝までの全試合をライブ配信する予定だ。

放送・配信サービス 中継予定 日時 WOWOWライブ ○ 生中継 2026/11/25(水) 2:30～ WOWOWオンデマンド ○ ライブ配信 2026/11/25(水) 2:30～ Leminoプレミアム ○ ライブ配信 2026/11/25(水) 2:30～ DAZN × － SPOTV NOW × － 地上波 × －

※日時はすべて日本時間

鈴木彩艶のガラタサライ戦出場予定は？

アストン・ヴィラの正守護神であるGK鈴木彩艶は、ガラタサライ戦でも先発出場が有力だ。今季のチャンピオンズリーグではリーグフェーズ開幕から4試合連続でフル出場し、チームの3勝に貢献。前節のバルセロナ戦では0-3で敗れ、今大会初黒星を喫した。勝利を取り戻すべく迎える敵地での今節も再び守護神としてゴールマウスを守ることが予想される。

今節の相手はトルコの強豪ガラタサライ。オシムヘンやサネ、今大会4得点を記録しているバトラコフら実力者を擁し、前節はシュトゥットガルトを2-0で撃破した。直近の公式戦でも得点を重ねており、鈴木とアストン・ヴィラ守備陣にとっては相手の多彩な攻撃をいかに封じるかがポイントになる。

特に警戒したいのは、オシムヘンだ。ナポリで得点を量産し、今もなおビッグクラブから熱視線が注がれるアタッカーが放つシュートへの反応やクロスボールへの対応など、持ち前のセービング能力が試される一戦となる。また、相手のプレッシャーを受けるなかで、正確なロングフィードを活かして攻撃の起点となれるかもポイントだ。熱狂的なサポーターが集まる敵地で、鈴木がどのようなパフォーマンスを見せるのか注目だ。

チャンピオンズリーグ2026-27はWOWOWが中継・配信！

『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

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