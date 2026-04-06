ナポリは月曜日の夜、2位争いの試合でACミランを退けた。マッテオ・ポリターノの決定的な一撃が勝利を決定づけ、1-0で勝利した。しかし、Ziggo Sportの視聴者の間では、試合そのものよりも、コメンテーターのウィム・キフトが話題となった。

精彩を欠いた前半は、決定的なチャンスが生まれなかった。ミラノはストラヒニャ・パブロヴィッチが最初の脅威を見せ、ハーフタイム直前にスコット・マクトミネイが華麗なオーバーヘッドキックを試みた。しかし、どちらのシュートもゴールを外れた。

後半に入っても、両チームとも負けを避けることに重点を置いているように見えた。クリストファー・ンクンクは好機を迎えたが、処理に時間がかかりすぎた。一方、ケヴィン・デ・ブライネはマイク・メイニャンの反応を試したが、彼は見事にこれを防いだ。

後半30分、ミランはサンティアゴ・ヒメネスをピッチに送り込んだ。スコアレスで終わるかに見えたが、事態は一転した。コニ・デ・ウィンターの拙いクリアをポリターノが突き刺し、1-0とした。終盤、ナポリはサム・ブケマを投入するなどして守備を固めた。

試合中、Xではキーフトの解説に対する苛立ちが絶え間なく続いた。彼はマイクに向かって絶えず荒い息を吹き込んでおり、Ziggo Sportの視聴者にとっては不快な体験となった。数十人の苛立った視聴者がXに投稿した。

「Ziggo、いつになったらウィム・キフトの解説中のあの荒い息遣いに気づくんだ？！プロらしくない。イライラする。何とかしてくれ」という反応があった。「誰かキフトに、マイクを鼻から外すように言ってくれないか」と別の人が書き込んだ。「彼に電話できる人はいないのか？」

「後半に入り、ウィム・キフトの荒い息遣いや口笛のような声に、また楽しげに付き合わされることになる」と、もう一人もうんざりしている。「ナポリ対ミランの試合開始から35分、もう諦めるよ。マイクから聞こえてくるウィム・キフトの荒い息遣いに、完全に頭が狂いそうだ。おそらく、長年の間に鼻がちょっと悪くなってしまったんだろうね。」