あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
広告
zidaneGetty Images
Ryo Mika

ジダン、フランス代表監督就任5試合目で初黒星…「これも成長の一部。今のうちに味わっておく方がいい」

GOALをGoogleでフォロー

【欧州・海外サッカー ニュース】フランス代表は、UEFAネーションズリーグでイタリア代表に1-3で敗れた。

広告

フランス代表のジネディーヌ・ジダン監督は、就任後初黒星を喫したイタリア代表戦を振り返った。

今夏のワールドカップ後、ディディエ・デシャン前監督の跡を継いで新指揮官に就任したジダン監督。最初の活動となった9月のインターナショナルウィークを3勝1分け無敗で終えた後、12日にはUEFAネーションズリーグでイタリア代表と対戦した。

敵地での一戦となったが、フランス代表は開始10分にマイケル・オリーセのゴールで先制に成功する。その後もボールは保持していたものの、3失点を喫して1-3で逆転負け。ジダン監督は就任5試合目にして初黒星となった。

試合後の会見でジダン監督は、「良い点もあった。本来なら、そうした上手くいった部分にもっと目を向けるべきだ」としつつ、以下のように振り返っている。

広告
広告

「一方で、上手くいかなかった点や難しい局面もあった。特にデュエルや1対1の場面では、十分なパフォーマンスが発揮できなかったと思う。これも成長の過程の一部だ。苦しい状況に陥った際、どう反応し、あらかじめ立てていたゲームプランを維持すべきか、その術が分かっていなかったんだ。前半はプラン通りに運べていたが、相手にリードを許してからは少し集中力を欠いてしまったね」

Related Topics

次の試合
BEL

BEL

UEFAネーションズリーグ リーグA

2026年11月15日

ITA

ITA

FRA

FRA

UEFAネーションズリーグ リーグA

2026年11月15日

TUR

TUR

「それもフットボールの一部だ。こうした経験は今のうちに味わっておく方がいい。我々はまだ戦いの途上にいる。今夜の試合が決して悪かったわけではない。改善の余地はあるということだ。選手たちには『パニックに陥る必要はない』と伝えた。試合が進むにつれてチームの脆さが露呈してしまったようだね。ボールを持っているときは、動き出しを作らなければならない。イタリアは守備が非常に巧みだ。特にリードを奪われてからは、状況がより困難になった」

「選手たちには『負けは負けだが、必ずしも負けるべくして負けたわけではない』と伝えたよ。良い面もあれば、そうでない面もあった。これからしっかりと分析していく」

広告

フランス代表の次戦は15日、ホームでトルコ代表と対戦する。

執筆：Ryo Mika

News writer

News writer

📝Bio: Editor and writer covering multiple leagues including the Premier League, La Liga, and Serie A. Joined GOAL in 2017.

My heart belongs to Arsenal (since 2004). Interested in tactical analysis, player and club narratives, and the political aspects of football.Responsibilities include writing, editing, and proofreading articles; writing, editing, and proofreading columns; and collaborating on projects with external reporters.

Areas of Expertise:

Premier League, La Liga, and Serie A.

著者のプロフィールを見る