ジダン、フランス代表監督就任5試合目で初黒星…「これも成長の一部。今のうちに味わっておく方がいい」

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【欧州・海外サッカー ニュース】フランス代表は、UEFAネーションズリーグでイタリア代表に1-3で敗れた。

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フランス代表のジネディーヌ・ジダン監督は、就任後初黒星を喫したイタリア代表戦を振り返った。

今夏のワールドカップ後、ディディエ・デシャン前監督の跡を継いで新指揮官に就任したジダン監督。最初の活動となった9月のインターナショナルウィークを3勝1分け無敗で終えた後、12日にはUEFAネーションズリーグでイタリア代表と対戦した。

敵地での一戦となったが、フランス代表は開始10分にマイケル・オリーセのゴールで先制に成功する。その後もボールは保持していたものの、3失点を喫して1-3で逆転負け。ジダン監督は就任5試合目にして初黒星となった。

試合後の会見でジダン監督は、「良い点もあった。本来なら、そうした上手くいった部分にもっと目を向けるべきだ」としつつ、以下のように振り返っている。

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「一方で、上手くいかなかった点や難しい局面もあった。特にデュエルや1対1の場面では、十分なパフォーマンスが発揮できなかったと思う。これも成長の過程の一部だ。苦しい状況に陥った際、どう反応し、あらかじめ立てていたゲームプランを維持すべきか、その術が分かっていなかったんだ。前半はプラン通りに運べていたが、相手にリードを許してからは少し集中力を欠いてしまったね」

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「それもフットボールの一部だ。こうした経験は今のうちに味わっておく方がいい。我々はまだ戦いの途上にいる。今夜の試合が決して悪かったわけではない。改善の余地はあるということだ。選手たちには『パニックに陥る必要はない』と伝えた。試合が進むにつれてチームの脆さが露呈してしまったようだね。ボールを持っているときは、動き出しを作らなければならない。イタリアは守備が非常に巧みだ。特にリードを奪われてからは、状況がより困難になった」

「選手たちには『負けは負けだが、必ずしも負けるべくして負けたわけではない』と伝えたよ。良い面もあれば、そうでない面もあった。これからしっかりと分析していく」

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フランス代表の次戦は15日、ホームでトルコ代表と対戦する。