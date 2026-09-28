ジダン、オリーセの独走弾に大興奮…衝動的に駆け出してボールを蹴る「ドリブルから『これは決まるぞ！』と。全力で応援してしまった（笑）」

フランス代表は28日にUEFAネーションズリーグ第2節、ベルギー戦に臨み、1-0の勝利を飾った。ジネディーヌ・ジダン監督は試合後、MFマイケル・オリーセが決勝ゴールを決めた場面で見せた、熱狂的な喜びようを振り返っている。フランス『レキップ』が伝えた。

オリーセは0-0で迎えた88分に超絶的なゴールを記録した。自陣で、ゴールから70メートルはある距離から馬力のあるドリブルを見せると、相手のマークを振り切りながらそのままゴール前まで駆け抜けた。そしてペナルティーエリア内に侵入するや否や左足を振り抜き、ネットを揺らしている。

このゴールにはジダン監督も大興奮だった。史上最高のフットボーラーの一人に数えられる同指揮官は、ゴールが決まると猛然とダッシュして、地面に置いてあるボールを右足で思い切り蹴ったのだった。ダッシュからの流れるようなシュートフォームは、現役時代そのままだった。

ジダン監督は試合後、その場面について次のように振り返った。

「私はオリーセと気持ちを一つにしていた。彼を応援したかったんだ。ドリブルで相手を抜いたとき、一人でこう口したよ。『これはゴールを決めるぞ！』って。もう、全力で応援していたね（笑）」

「オリーセは純粋なタレントだ。私が大好きなタイプの選手なんだよ。彼はプレーをしながら、人々を楽しませたいと思っているが、それだけじゃない」

「オリーセはフットボールを感じているんだ」

「彼はプレーを読むことができる。いつ仕掛けて、いつ時間を使うのかを理解しているんだ。彼のそばで、そのプレーを見ることができてうれしいよ」