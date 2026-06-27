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ジーコ氏、日本代表の現在地を語る「その成熟と成長がうれしい」「あの選手は衝撃だった。とんでもないプレーを見せている」

ブラジル 対 日本
ブラジル
日本
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北中米ワールドカップ、ジーコ氏は日本をどう見ているのだろうか。

元日本代表監督のジーコ氏が、現チームの成熟ぶりを喜んだ。

鹿島アントラーズと縁が深く、2002〜2006年には日本代表も率いたジーコ氏。『ESPN』とのインタビューに応じた“サッカーの神様”は、北中米ワールドカップ（W杯）でグループリーグ突破を決め、決勝トーナメントでブラジルと対戦する同チームを称賛した（※インタビュー自体は日本対スウェーデンの前に行われている）。

ジーコ氏は日本代表の大きな成長を実感しているようだ。

「日本の成熟と成長ぶり、その意思の強さに幸せを感じている。以前の日本は失点すれば問題を抱えるチームだったんだ」

「日本は良いプレーを見せることもあったが、ゴールを決められるとそこで失望感を覚えていた。しかし今は違う。現在の代表チームは、失点をすることがゲームの一部だと理解しているんだ。彼らはバランスを手にしている。今はバランスを保つことができるようになったんだよ」

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ジーコ氏はまた、日本代表で驚いた選手として、MF中村敬斗の名を挙げている。

「日本は本当に大きな進化を遂げたね。今のチームは本当に競争的で、組織的だ。ナカムラのことは知らなかったのだが、私にとってはこのW杯屈指の選手だ。彼はとても簡単にプレーすることができる選手で、衝撃を受けたよ。右足、左足のどちらも使え、中央に切り込むこともサイドで深みをとることもゴールを決めることもできる……つまりは、とんでもないプレーを見せているんだ」

その一方で、鹿島出身のFW上田綺世についても言及。鹿島に寄り添った言葉を口にした。

「ウエダは私たち鹿島から生まれた選手だ。ポジションはセンターフォワードで、今はフェイエノールトでプレーしている。生来の点取り屋だね。（親善試合の）ブラジル戦でも点を決めていたし、どれだけ良い選手かは分かるだろう」

「鹿島をウエダを失って、リーグ戦も失った。私たちは当時首位に位置していたのだが、シーズン途中に彼を売ってしまったことで、タイトルを獲り逃したんだよ」

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