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ジーコ氏、ブラジル対日本では「ブラジルを応援するさ！しかし日本に負けるならば悲しくはない」

ブラジル 対 日本
ブラジル
日本
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【欧州・海外サッカー ニュース】“サッカーの神様”ジーコ氏、ブラジル対日本に何を思う？

日本と関係が深いジーコ氏（73）だが、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦ブラジル対日本では、やはり母国を応援するようだ。

鹿島アントラーズと縁が深く、2002〜2006年には日本代表も率いたジーコ氏。ブラジル『Coluna do Flamengo』とのインタビューに応じた“サッカーの神様”は、ブラジル対日本ではどちらを応援するのか、という少し意地悪な質問をされた。

ジーコ氏ははっきり母国だと返答したものの、日本への愛情を感じさせる言葉も口にしている。

「応援するチーム？　ブラジルだよ！」

「日本を率いてブラジルと対戦する……これ以上つらい経験があったと思うかい？　私はそんな試合を2回経験したんだ。今回、ブラジル勝つならば素晴らしいと思う。何といっても、私はブラジル人なのだからね。しかし負けるとしても、私は悲しみを感じないよ」

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ブラジル crest
ブラジル
BRA
日本 crest
日本
JPN

「私たちコインブラ一家は、日本のフットボールと“ちょっとした絆”があるんだからね」

また、試合自体についての見解も示している。

「どちらも能動的なプレーを見せると思う。ブラジルは日本のスピードと機動力に注意しなければならない。彼らは絶対にプレーを止めないし、常に気を払う必要があるだろう」

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