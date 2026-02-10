Goal.com
東アジアスーパーリーグ（EASL）はU-NEXTが全試合独占配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

【2月11日】ザック・ブロンコスvsアルバルク東京のテレビ放送・ネット配信予定｜東アジアスーパーリーグ(EASL)2025-26

国際バスケットボールリーグEASL（East Asia Super League）第6節、ザック・ブロンコスvsアルバルク東京の地上波テレビ放送・ネット配信・視聴方法を紹介。

国際バスケットボールリーグ「東アジアスーパーリーグ（EASL／East Asia Super League）」は第6節を実施。2月11日(水)にザック・ブロンコスとアルバルク東京が対戦する。

本記事では、「東アジアスーパーリーグ（EASL／East Asia Super League）」ザック・ブロンコスvsアルバルク東京の視聴方法を紹介する。

ザック・ブロンコスvsアルバルク東京｜試合日時

  • 大会：東アジアスーパーリーグ・グループC
  • 日時：2026年2月11日(水)20:10開始
  • カード：ザック・ブロンコスvsアルバルク東京
  • 試合会場：Mバンクアリーナ（モンゴル・ウランバートル）

ザック・ブロンコスvsアルバルク東京｜テレビ放送・ネット配信予定

試合日程対戦カード放送配信
2/11(水)20:10ザック・ブロンコスvsアルバルク東京なしU-NEXT

東アジアスーパーリーグ(EASL)｜おすすめ視聴方法

easl u-nextU-NEXT

「東アジアスーパーリーグ」はネット『U-NEXT』が独占ライブ配信する。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. U-NEXT公式ページにアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本記事の情報は2026年2月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください

U-NEXT MOBILE set priceU-NEXT

U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

【動画視聴に最適】U-NEXTモバイルは20GB・音声通話付きで実質300円/月！公式サイトはこちら

U-NEXTモバイルの加入方法

  1. 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
    今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
  2. U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
  3. まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
  4. 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルならスマホ代が20GB音声通話付きで実質300円/月！ギガは永久繰り越しOK公式サイトはこちら

※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

0