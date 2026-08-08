39歳・長友佑都、現役続行を決断！FC東京と再契約…日本代表への思いも「選手である以上は目指したい」

日本代表DF長友佑都は、FC東京との再契約を発表した。

2008年にFC東京でプロデビューを果たすと、その後チェゼーナ、インテル、ガラタサライ、マルセイユとヨーロッパの名門クラブで経験を積み、コッパ・イタリア優勝やトルコリーグ連覇なども達成した長友佑都。2021年にはFC東京へ復帰すると、今年行われた百年構想リーグにも出場している。

また、2008年に日本代表で初キャップを飾ると、これまで歴代2位となる「146キャップ」を記録。今夏開催されたFIFAワールドカップ2026にも出場すると、アジア人史上初めて5大会連続のワールドカップ出場を達成した他、自身の持つワールドカップ日本人選手最年長出場記録も更新している。

そんな日本サッカー史に残る39歳DFだが、FC東京との契約が6月末に満了。フリーのまま参加したワールドカップでは「先のビジョンは全くない」と現役引退の可能性も示唆しており、将来に注目が集まっていた。

しかし、来月には40歳の誕生日を控える中で現役続行を決断。長友佑都は、FC東京の2026-27シーズン開幕戦となるFC町田ゼルビア戦に来場が発表されていたが、試合前に行われた会見で契約更新を発表した。。

「FC東京と契約の更新をさせていただきました。今シーズン、またFC東京で頑張っていこうと思います。みなさん、応援よろしくお願いします。気合い入れていきます！」

契約更新を発表した直後、会見場は自然と拍手に包まれたが、白井英介代表取締役社長は「今シーズン優勝を目指していくうえで、長友選手の力が必ず必要だということで、クラブとしても更新を非常に楽しみにしておりました」と話、レジェンドとの契約を喜んでいる。

■現役続行の理由

そして長友佑都は、契約更新して現役続行を決断した理由について、以下のように説明した。

「ワールドカップが終わった後は正直、4年間かけてきた思いが強かったので、引退の方向に気持ちが傾いていました。ただ何気ない日々を過ごす中で、5年前にFC東京に帰ってきた時に『タイトルを勝ち取る』と意気込んでいたにも関わらず、何1つタイトルをもたらせていないことに、自分自身情けなく悔しい思いがどんどん湧いてきました。そして、優勝してシャーレを掲げたいという情熱が自分の中で、心の底から湧き上がってきたので、FC東京で現役を続けたいという思いが固まりました」

さらに「FC東京は共に戦う家族のような存在。大好きなクラブだと改めて感じました」と語った長友佑都は、「若い選手には自分の特徴でもある球際や戦う姿勢は示していきたい」とし、ワールドカップ後の苦悩も明かしている。

「ワールドカップのブラジル戦で負けた日、心は撃ち抜かれたような放心状態だったんですが、足が戦いたいと疼いているような状況で。そこからオフを過ごしたんですが、とにかく身体と心のギャップがあって苦しくて、身体は『戦いたい』と言っているけど、心に穴が空いたような感覚で、ビジョンが見えませんでした。ただ、日を重ねるごとに、改めてワールドカップに負けたことの悔しさと、FC東京での5年間でタイトルが取れていないという悔しさと情けなさが溢れてきました。気持ちの面でも、もう一回『戦いたい』となったのが経緯です。身体はワールドカップが終わった時点から準備ができていました」

「正直、ワールドカップは悔しくて見られなかったです。ただ自分自身と向き合う上で、情熱が湧き上がってきました」

そんな長友佑都だが、日本代表での今後については「選手である以上、代表は目指したい。自分から引退するとかではなく、監督が必要か必要でないかで決めると思う。常に日本代表を目指してやっていきます」と宣言している。また、チームメイトに決断を伝えた際には「すごく嬉しそうな顔をしてくれて、僕自身も嬉しかった。長く戦ってきた森重真人とは熱い抱擁もしましたね。また彼と一緒に戦えるのは嬉しいですし、彼とともにシャーレを掲げたい」と意気込みを語った。

■家族の後押し

さらに、現役続行の決断には平愛梨夫人や子どもたちの言葉も大きく影響したと明かしている。

「愛梨からはワールドカップが終わってからも『現役を続けてほしい』と言われました。なぜかと聞いたら、『まだ身体はバリバリ動いているよ』と。身体が元気な状況で『引退するのはもったいないよ』と言ってくれましたし、『子どもたちにピッチで見せてほしい』と、ワールドカップが終わった時から言われてました」

「そして子どもたちには、『なんでワールドカップまでなんだ』と詰められて結構プレッシャーがすごかった（笑）。それも僕自身が乗り越えて、良い父親であるために、また青赤のユニフォームを着て躍動する姿を見せたいです」

来月には40歳となるが、「年齢のことは全く気にしていない」と明言。「誰よりもギラギラしていると思うし、プレースタイルを変えるつもりはない。誰よりも戦って、激しいプレーで皆さんを喜ばせたい」と今シーズンへの思いを語った。