なでしこジャパン元エースがWEリーグ王者を批判…永里優季、浦和Lの新シーズンユニ販売予定無しの発表に「想像できますか？」

【女子サッカー 最新情報】三菱重工浦和レッズレディース(WEリーグ)が2023-24シーズンのユニフォーム販売予定なしと発表。

元なでしこジャパンの永里優季が、WEリーグ王者に抗議した。

2011年のドイツ大会優勝メンバーである永里は、現在36歳ながらアメリカのトップリーグでプレー。昨シーズンは所属先のシカゴ・レッドスターズで21試合に出場している。

昨シーズン、日本初の女子プロサッカーであるWEリーグは三菱重工浦和レッズレディースが初優勝。8月後半より新シーズン開幕が控えるなか、浦和レッズレディースが20日に声明を発表。2023-24シーズンのユニフォームの販売予定、選手のネーム ナンバー圧着の受付予定はないことを明らかにしていた。

ファンからの批判や落胆の声が相次ぐ中、永里は自身の『Twitter』を更新。「A Japanese club who won the league title last season announced they won’t sell their jersey for next season without explanation…(昨シーズンリーグ優勝を果たした日本のクラブが、説明もなく来シーズンのジャージを販売しないと発表」と英語で切り出し、同件について批判を展開している。

「can you imagine that you can’t buy any player’s jersey you support for? (応援している選手のジャージが買えないなんて、想像できますか?)」