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「スペインと対等に渡り合えたチームは1つもない」「恐れるべきは僕ら」18歳ヤマルに漲る強烈な自信

フランス 対 スペイン
フランス
スペイン
ワールドカップ
ラミン・ヤマル

【サッカー ワールドカップ ニュース】スペインは、準決勝でフランスと激突する。

スペイン代表FWラミン・ヤマルは、準決勝フランス代表戦に自信を覗かせている。


今大会の優勝候補であるスペイン。開幕戦こそ躍進したカーボベルデとスコアレスドローに終わったが、それ以降はラウンド16まですべてクリーンシートでの勝利を達成し、10日にベルギーとの準々決勝に臨んだ。この試合では先制後に一度追いつかれ、無失点記録はストップしたものの、88分にミケル・メリーノが決勝点を奪って2-1で勝利。ベスト4入りを決めた。


そして準決勝では、同じく優勝候補と評価されるフランスと激突する。ベルギー戦でプレイヤー・オブ・ザ・マッチに輝いたヤマルは試合後、ミックスゾーンで以下のように語った。

ワールドカップ
フランス crest
フランス
FRA
スペイン crest
スペイン
ESP


「再び準決勝に進めたことを嬉しく思う。長い間この大会を戦ってきたが、最後まで勝ち抜きたいし、この結果には満足だよ。僕らのほうが圧倒的に優れていたと思う。失点した時は奇妙な感覚だったね。まさに自分たちが一番良かった時間に失点したからだ。でも、起きてしまったことは仕方がないね」


「美しいフットボールができなかったように見えるかもしれないが、結局のところ、僕らと対等に渡り合えたチームは1つもなかったのが現実だ」


強烈な自信を見せる18歳は、フランスとの大一番へ「恐れるチームがあるとすれば、それは僕らだ。（EURO2024で）彼らを敗退させたのは僕らだからね。両チームとも偉大なチームだし、個人的にはこの両チームが最強だと思っているけど、僕らに恐れは一切ないよ」とし、14日の一戦について語っている。

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