19歳ヤマル、新たな次元に突入…バルセロナ＆スペイン代表の直近9試合で19得点を生み出す。デ・ラ・フエンテ「彼は伝説になる」

UEFAネーションズリーグ・グループC第3節、ホームでのチェコ戦に3-1で勝利したスペイン。3試合連続でスペインの先制点を決めたFWラミン・ヤマル（19）は、選手としての格をさらに引き上げたようだ。

第1節イングランド戦（○3-2）、第2節クロアチア戦（○4-1）では、どちらも開始2分に先制点を決めたヤマル。今回のチェコ戦では、6分に超絶ゴラッソを決めている。

ペナルティーエリア内右の浅い位置で、MFダニ・オルモから横パスを受けたヤマルは、DF3枚を眼前に左足を軽やかに振り抜く。しっかり高度を取ったボールはGKアントニーン・キンスキーの横っ飛びをむなしいものとして、枠内左に吸い込まれた。高難易度ながらも、いとも簡単に決めたような感触を残すゴール……19歳FWの底知れぬ才能が発揮されていた。

以前からその驚異的なプレーで、人々を感嘆させてきたヤマルだが、今季に入って新たな次元に突入した感がある。そう感じさせるのは、残している数字だ。ヤマルはバルセロナ＆スペイン代表合わせて、ここ9試合で12ゴール7アシストを記録。じつに19ゴールを生み出している。

ヤマルがこのチェコ戦でゴラッソを決めた直後、スペイン代表のデ・ラ・フエンテ監督は喜ぶのではなく、両手で頭を押さえて困った様子を見せていた。バルセロナFWのあまりの凄まじさに、現実を受け止められないようだった。

同指揮官は試合後、自分たちが新たな「伝説」の目撃者であるとの見解を述べている。

「ラミンはレジェンドになる道を歩んでいる」

「彼は私たちをずっと驚かし続けている。あれだけの才能、あれだけのクオリティーの持ち主だ。私たちは最高のラミンを、まだ目にしていないんだよ」