ヤマル、右手に包帯を巻いてプレーする理由を明かす「ベンゼマみたいでカッコいいなって…」

バルセロナFWラミン・ヤマルが、右手に包帯を巻きながらプレーする理由を明かした。

ここ最近のヤマルは怪我をしていないにもかかわらず、右手に包帯を巻いてプレーしている。右手の手首のほか、中指と薬指をひとまとめにする独特な巻き方で注目を集めているが、どうやら験担ぎの一種だったようだ。

ヤマルは『YouTube』の自身のチャンネルにおいて、包帯の意味を次のように説明している。

「ある日、プレイステーションで遊んでいるときにテレビに手をぶつけたんだ。それで指が腫れちゃってね。だから包帯を巻いたんだ」

「それで、その包帯がハマっていることに気づいたんだ。まるでベンゼマみたいだってね（ベンゼマは骨折した右手小指を治療する時間がなく包帯を巻いてプレーし続けた）。だから、そのままつけることにしたんだよ」

ヤマルはまた、FWウスマン・デンベレが受賞を果たした2025年のバロンドールについても言及している。自身は2位にとどまったが、受賞する自信があったという。

「誠実に言わせてもらうと、あの日は自分が受賞すると考えていた。だけどデンベレが勝ち取って、とても良かったと思っているよ。彼は僕の人間的な成長を助けてくれた人だった。それに僕はまだ子供だったし、まだ適切なタイミングではなかったんだろう。きっと、バロンドール受賞の本当の意味を理解できなかったと思う」

「さて、今年は受賞できるか、見てみようじゃないか」