「CL優勝＝バロンドールという風潮は間違い」「世界最高の選手、それはエンバペと僕だ」19歳ヤマルが語る





バルセロナのスペイン代表FWラミン・ヤマルは、今年のバロンドールについて語っている。





バルセロナの育成組織から15歳でトップチームデビューを飾ると、これまで公式戦158試合57ゴール56アシストを記録し、3度のラ・リーガ制覇に大きく貢献してきたヤマル。さらにスペイン代表としてもすでに33キャップを数え、EURO2024優勝や2026年ワールドカップ制覇と主要タイトル2つを手にしている。





19歳にして世界最高の選手の1人に数えられ、今年のバロンドール大本命の1人とされるヤマル。『Universo Valdano』では今年のバロンドールについても語り、「この賞の評価のされ方は変わってきている」と指摘した。





「メッシとクリスティアーノが最高の選手だった頃は誰もがそれを認めていたし、だからこそ議論の余地などなかった。問題なのは、バロンドールとは本来関係のない要素で評価しようとする風潮だ。『PSGの選手がチャンピオンズリーグを制したから、その選手が受賞すべきだ』という議論がその例だね」





「この賞は世界最高の選手に与えられるべきものだ。それ以外の何物でもない。単に80ゴールを決めた選手に与えるものではないんだよ。それだけのゴールを決めれば、ピチーチ賞（得点王）が与えられるからね。（バロンドールは）全く別のことであり、人々はその違いを理解していない。世界最高の選手とは、プレーを見るのが楽しく、他とは一線を画す選手のことを指すんだ。今挙げたような点に議論の焦点が戻ったときこそ、この賞は本来持っていた価値を取り戻すだろう」





「僕なら、世界最高の選手に与えまるよ。誰がそうなのかという議論は非常に長くなってしまうけど……。心から『世界最高』と言える選手は2人いると確信している。（キリアン・）エンバペと僕だ。そして今年は、僕が受賞に値すると思うよ。獲得したタイトルから考えてね」





「試合を見ている人なら誰でも分かっているはずだ。僕らは直接的なライバル関係にあり、僕はあらゆる面で彼を上回ってきた。彼は多くのゴールを決めたけど、だからこそピチーチ賞を獲得したわけだね」





また、「ある大会での優勝が、バロンドール受賞を自動的に保証するわけではない。僕がワールドカップ優勝チームの一員だったのは、単なる偶然に過ぎないんだ。もしイングランドが優勝していたとしても、僕はやはり『エンバペと僕こそが最高だ』と言い続けていたはずだ」とも語っている。





なお、今年のバロンドール候補者30名は8日発表済み。そして、10月26日にロンドンで行われるセレモニーで受賞者が発表される。

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