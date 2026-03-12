プロ野球は2026シーズンのオープン戦(春季非公式試合)が3月13日(金)に開催。東京ヤクルトスワローズとオリックス・バファローズが対戦する。
本記事では、ヤクルトvsオリックスのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。
東京ヤクルトスワローズvsオリックス・バファローズ｜試合日程・プレイボール時間
プロ野球オープン戦2026の東京ヤクルトスワローズvsオリックス・バファローズは、3月13日(金)に明治神宮野球場で開催される。
プレイボール時間は15:00を予定している。
|日程
|プレイボール時間
|対戦カード
|3/13(金)
|15:00
|東京ヤクルトスワローズvsオリックス・バファローズ
東京ヤクルトスワローズvsオリックス・バファローズ｜テレビ放送・ネット配信予定
|日時
|テレビ
(地上波/衛星)
|ネット
(スマホ/タブレット)
|3/13(金)
15:00
|
※放送/配信予定は変更の可能性あり
東京ヤクルトスワローズvsオリックス・バファローズ｜オープン戦のおすすめ視聴方法
