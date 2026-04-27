プロ野球は2026シーズンの公式戦が開催。セントラル・リーグでは4月28日(火)から30日(木)、東京ヤクルトスワローズと阪神タイガースが対戦する。

本記事では、ヤクルトvs阪神のテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

東京ヤクルトスワローズ対阪神タイガース｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球公式戦2026の東京ヤクルトスワローズvs阪神タイガースは、4月28日(火)から30日(木)に明治神宮野球場で開催される。

日程 プレイボール時間 対戦カード 4/28(火) 18:00 東京ヤクルトスワローズvs阪神タイガース 4/29(水) 14:00 東京ヤクルトスワローズvs阪神タイガース 4/30(木) 18:00 東京ヤクルトスワローズvs阪神タイガース

東京ヤクルトスワローズ対阪神タイガース｜テレビ放送・ネット配信予定

日時 テレビ

(地上波/衛星) ネット

(スマホ/タブレット) 4/28(火)

18:00 読売テレビ

フジテレビONE DAZN

FOD

フジテレビONEsmart 4/29(水)

14:00 NHK

フジテレビONE DAZN

FOD

フジテレビONEsmart 4/30(木)

18:00 KBS京都

サンテレビ

BSフジ

フジテレビONE DAZN

FOD

フジテレビONEsmart

※放送/配信予定は変更の可能性あり

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