Yahoo!ショッピング 2026年1月のセールスケジュールは？お買い物がお得な日は？

2026年1月に開催されるYahoo！ショッピングのセール予定、クーポン情報、お得な日を紹介。

Yahoo!ショッピングでは、1月にかけて複数の大型セールやキャンペーンが段階的に実施される。初売りや月替わり企画、ポイント還元施策が重なる時期でもあり、どのタイミングで何が開催されるのかを把握しておくことが重要だ。

本記事では、Yahoo!1月セール情報予定について紹介する。

Yahoo!2026年1月のセール情報は？

Yahoo!ショッピングの2026年1月は、セール(大型企画)というより「還元日」「会員特典」「クーポン配布」がカレンダー型で連続する月になる。元日はファーストデイが軸。1月の後半には、ZOZOTOWNYahoo!店の本気のZOZO祭やボーナスストアPlusが重なると、スタートダッシュで取りこぼしが減る。

中旬以降は5のつく日、プレミアムな日曜日、ヤフショ感謝デーが交互に来る。さらに、PayPayアプリ限定やLINE友だち追加、週替わりクーポン(食品/ファッション/カニ・海鮮/家電)など、ジャンル別の割引も用意される。欲しい商品が決まっているなら「還元日で買う」、迷っているなら「クーポンで背中を押す」。1月はこの二択で設計すると強い。

※各キャンペーンは内容変更/早期終了の可能性あり。付与上限、対象ストア、支払い条件は購入前に必ず確認が必要。

企画

キャンペーン/特典開催期間対象/条件(要点)特典内容
爆買WEEK1/30(金)〜2/1(日)対象ストア+購入金額条件最大+7%
本気のZOZO祭+10%1/25(日)ZOZOTOWNYahoo!店で7,000円以上+10%
ボーナスストアPlusのお買い物で引けるくじ1/25(日)〜1/27(火)対象ストアで税込1,000円以上抽選でポイント付与
バレンタイン特集20261/15(木)〜2/15(日)全員(条件あり)10%OFFなど
ギフトで贈る全額還元抽選1/15(木)〜2/15(日)抽選/税込9万円以下商品券付与

クーポン

クーポン名開催期間対象/条件(要点)割引内容
最大20%OFFクーポン1/2(金)〜対象者限定/100円以上20%OFF
5のつく日クーポン1/5・15・2525,000円以上1,000円OFF
週替わりクーポン1月1/7〜2/33,000円以上10%OFF
グルメクーポン1/1〜1/31対象商品30%OFF
ebookjapanヤフー店クーポン1/1〜2/1初回購入70%OFF
アプリ注文クーポン1/2〜2/12,200円以上最大1,000円OFF

還元

キャンペーン開催期間対象/条件(要点)還元内容
ファーストデイ1/1(木)3,000円以上+3%
プレミアムな日曜日1/4・11・18LYPプレミアム会員+5%
5のつく日キャンペーン1/5・15・25指定支払い+4%
PayPayカード/クレジット+1%1/5・1/25対象決済+1%
ボーナスストアPlus指定日対象ストア+2%

ポイント

特典名開催期間対象/条件(要点)付与内容
PayPayポイント(期間限定)1/1〜2/28対象者限定1,000円相当
PayPayポイント(期間限定)1/1〜3/31対象者限定500円相当
スーパーPayPayクーポン1/1〜1/31ソフトバンクユーザー最大10%

LYPプレミアム会員ならYahooショッピングをよりお得に利用可能！

LYPプレミアム会員は、Yahoo!ショッピングにおいて常時のポイント上乗せや、会員限定キャンペーン・クーポンを活用できる点が大きな強みだ。月額料金は必要となるが、日常的にYahoo!ショッピングを利用するユーザーであれば、還元面で十分に元を取れる設計となっている。

特にポイント還元率の底上げと、日曜日や大型セール時の優遇措置は一般ユーザーとの差が大きく、PayPayポイントを効率よく貯めたい層にとっては有力な選択肢となる。

LYPプレミアム会員の主なメリット

  • Yahoo!ショッピングでの買い物でPayPayポイントが常時+2%上乗せ
  • 毎週日曜日開催の「プレミアムな日曜日」に参加可能
  • 本気のZOZO祭や大型キャンペーンで会員限定の還元率アップ
  • 日曜クーポンやイベント限定クーポンなど会員専用特典
  • 新規入会時のPayPayポイント付与や無料体験キャンペーン

LYPプレミアム会員特典まとめ

項目内容補足
常時ポイント還元PayPayポイント+2%月間付与上限5,000ポイント
プレミアムな日曜日対象ストアで+5%5,000円以上決済が条件
大型セール優遇本気のZOZO祭などで還元率上乗せ一般会員より有利な条件
会員限定クーポン5%OFFや1,000円〜2,000円OFF日曜・イベント時に配布
入会特典PayPayポイント付与時期により無料体験あり

なお、これらの特典を最大限活用するには、Yahoo!JAPAN IDとLINEアカウントの連携が必須となる点には注意したい。ソフトバンク・ワイモバイルユーザーやPayPayカードゴールド保有者であれば、追加料金なしでLYPプレミアム特典を利用できるケースもあり、対象者にとっては実質的な負担なしで恩恵を受けられる。

