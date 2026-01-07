Yahoo!ショッピング 2026年1月のセールスケジュールは？お買い物がお得な日は？

Yahoo!ショッピングでは、1月にかけて複数の大型セールやキャンペーンが段階的に実施される。初売りや月替わり企画、ポイント還元施策が重なる時期でもあり、どのタイミングで何が開催されるのかを把握しておくことが重要だ。

本記事では、Yahoo!1月セール情報予定について紹介する。

Yahoo!2026年1月のセール情報は？

Yahoo!ショッピングの2026年1月は、セール(大型企画)というより「還元日」「会員特典」「クーポン配布」がカレンダー型で連続する月になる。元日はファーストデイが軸。1月の後半には、ZOZOTOWNYahoo!店の本気のZOZO祭やボーナスストアPlusが重なると、スタートダッシュで取りこぼしが減る。

中旬以降は5のつく日、プレミアムな日曜日、ヤフショ感謝デーが交互に来る。さらに、PayPayアプリ限定やLINE友だち追加、週替わりクーポン(食品/ファッション/カニ・海鮮/家電)など、ジャンル別の割引も用意される。欲しい商品が決まっているなら「還元日で買う」、迷っているなら「クーポンで背中を押す」。1月はこの二択で設計すると強い。

※各キャンペーンは内容変更/早期終了の可能性あり。付与上限、対象ストア、支払い条件は購入前に必ず確認が必要。

企画

キャンペーン/特典 開催期間 対象/条件(要点) 特典内容 爆買WEEK 1/30(金)〜2/1(日) 対象ストア+購入金額条件 最大+7% 本気のZOZO祭+10% 1/25(日) ZOZOTOWNYahoo!店で7,000円以上 +10% ボーナスストアPlusのお買い物で引けるくじ 1/25(日)〜1/27(火) 対象ストアで税込1,000円以上 抽選でポイント付与 バレンタイン特集2026 1/15(木)〜2/15(日) 全員(条件あり) 10%OFFなど ギフトで贈る全額還元抽選 1/15(木)〜2/15(日) 抽選/税込9万円以下 商品券付与

クーポン

クーポン名 開催期間 対象/条件(要点) 割引内容 最大20%OFFクーポン 1/2(金)〜 対象者限定/100円以上 20%OFF 5のつく日クーポン 1/5・15・25 25,000円以上 1,000円OFF 週替わりクーポン1月 1/7〜2/3 3,000円以上 10%OFF グルメクーポン 1/1〜1/31 対象商品 30%OFF ebookjapanヤフー店クーポン 1/1〜2/1 初回購入 70%OFF アプリ注文クーポン 1/2〜2/1 2,200円以上 最大1,000円OFF

還元

キャンペーン 開催期間 対象/条件(要点) 還元内容 ファーストデイ 1/1(木) 3,000円以上 +3% プレミアムな日曜日 1/4・11・18 LYPプレミアム会員 +5% 5のつく日キャンペーン 1/5・15・25 指定支払い +4% PayPayカード/クレジット+1% 1/5・1/25 対象決済 +1% ボーナスストアPlus 指定日 対象ストア +2%

ポイント

特典名 開催期間 対象/条件(要点) 付与内容 PayPayポイント(期間限定) 1/1〜2/28 対象者限定 1,000円相当 PayPayポイント(期間限定) 1/1〜3/31 対象者限定 500円相当 スーパーPayPayクーポン 1/1〜1/31 ソフトバンクユーザー 最大10%

LYPプレミアム会員ならYahooショッピングをよりお得に利用可能！

LYPプレミアム会員は、Yahoo!ショッピングにおいて常時のポイント上乗せや、会員限定キャンペーン・クーポンを活用できる点が大きな強みだ。月額料金は必要となるが、日常的にYahoo!ショッピングを利用するユーザーであれば、還元面で十分に元を取れる設計となっている。

特にポイント還元率の底上げと、日曜日や大型セール時の優遇措置は一般ユーザーとの差が大きく、PayPayポイントを効率よく貯めたい層にとっては有力な選択肢となる。

LYPプレミアム会員の主なメリット

Yahoo!ショッピングでの買い物でPayPayポイントが常時+2%上乗せ

毎週日曜日開催の「プレミアムな日曜日」に参加可能

本気のZOZO祭や大型キャンペーンで会員限定の還元率アップ

日曜クーポンやイベント限定クーポンなど会員専用特典

新規入会時のPayPayポイント付与や無料体験キャンペーン

LYPプレミアム会員特典まとめ

項目 内容 補足 常時ポイント還元 PayPayポイント+2% 月間付与上限5,000ポイント プレミアムな日曜日 対象ストアで+5% 5,000円以上決済が条件 大型セール優遇 本気のZOZO祭などで還元率上乗せ 一般会員より有利な条件 会員限定クーポン 5%OFFや1,000円〜2,000円OFF 日曜・イベント時に配布 入会特典 PayPayポイント付与 時期により無料体験あり

なお、これらの特典を最大限活用するには、Yahoo!JAPAN IDとLINEアカウントの連携が必須となる点には注意したい。ソフトバンク・ワイモバイルユーザーやPayPayカードゴールド保有者であれば、追加料金なしでLYPプレミアム特典を利用できるケースもあり、対象者にとっては実質的な負担なしで恩恵を受けられる。