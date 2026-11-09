Yahoo!ショッピングのブラックフライデー2026はいつから？日程まとめ

Yahoo!ショッピングの大型セール「ブラックフライデー2026」が開催される。

本記事では、Yahoo!ショッピングのブラックフライデー2026の開催日程を紹介する。

Yahoo!ショッピングのブラックフライデー2026はいつから？

Yahoo!ショッピングの「ブラックフライデー2026」は、2026年11月22日(日)0:00から11月30日(月)1:59まで開催される。

11月2日(月)に開催概要が発表されており、期間中は対象商品の割引やクーポン配布、PayPayポイント還元などのキャンペーンが実施される予定だ。

また、11月22日(日)と29日(日)には、ファッションアイテムをお得に購入できる「本気のZOZO祭」も同時開催される。

主な開催スケジュールは以下の通り。

日程 キャンペーン・内容 11月2日(月)12:00 ブラックフライデー特設ページ公開 11月13日(金)12:00 韓国コスメ最大50%OFFクーポンの詳細公開 11月16日(月)12:00 目玉商品・認定グルメクーポンの事前公開 11月22日(日)0:00 ブラックフライデー開始 11月22日(日) 本気のZOZO祭 11月29日(日) 本気のZOZO祭 11月30日(月)1:59 ブラックフライデー終了

なお、公式サイトなどで終了日時が「11月29日(日)25:59」と表記されている場合もあるが、11月30日(月)1:59と同じ日時を指している。

Yahoo!ショッピングのブラックフライデー2026のキャンペーン内容・攻略法

Yahoo!ショッピングの「ブラックフライデー2026」では、最大23%のPayPayポイント還元や、約1万点の商品を対象とした最大70%OFFセールが実施される。

開催期間は11月22日(日)0:00から11月30日(月)1:59まで。日替わりクーポンやグルメ・韓国コスメの割引企画なども用意されている。

主なキャンペーン内容は以下の通り。

キャンペーン 内容 PayPayポイント還元 条件達成で最大23%還元 目玉商品セール 約1万点の商品が最大70%OFF 日替わりクーポン 11月22日～29日の毎日20:00から最大50%OFF 認定グルメ・韓国コスメ 対象商品に使える最大50%OFFクーポン 初回・久しぶりの購入者限定 最大1,500円OFFクーポン 本気のZOZO祭 11月22日・29日に最大30%還元 PayPayスクラッチくじ 抽選で最大100%分のポイント還元

PayPayポイント最大23%還元を狙う

ブラックフライデー期間中は、対象ストアでの購入金額に応じてポイント還元率がアップする。

「BONUS」マーク付きの対象ストアで合計5,000円以上購入すると＋4%、20,000円以上で＋7%となり、特典の獲得上限は7,000ポイントだ。

さらに、ボーナスストアPlusの対象店舗で1注文3,000円以上購入すると＋2%が加算される。通常のポイント特典などと組み合わせることで、最大23%還元を狙える。

日替わりクーポン・目玉商品を活用する

期間中は約1万点の商品がセール対象となり、家電や食品、日用品などが最大70%OFFで販売される。

また、11月22日(日)～29日(日)の毎日20:00から24:00まで、対象カテゴリーで使える最大50%OFFの日替わりクーポンも配布される。

そのほか、韓国コスメや認定グルメの最大50%OFFクーポン、久しぶりに買い物する人向けの最大1,500円OFFクーポンなども用意されている。

「本気のZOZO祭」も同時開催

11月22日(日)と29日(日)には、ファッションアイテムがお得になる「本気のZOZO祭」が開催される。

「ZOZOTOWN Yahoo!店」で5,000円以上購入すると＋8%のポイント還元が適用され、ほかの特典と組み合わせることで最大30%還元を狙える。

Yahoo!ショッピングのブラックフライデーでは、事前エントリーやクーポンの取得、購入金額に応じたポイント還元条件を確認しておくことが、お得に買い物するためのポイントだ。

Yahoo!ショッピングのブラックフライデー2026はLYPプレミアム会員がお得？

Yahoo!ショッピングの「ブラックフライデー2026」では、LYPプレミアム会員になることで、通常のポイント還元に加えてさらにお得に買い物ができる。

LYPプレミアムは月額508円(税込)の会員サービスで、Yahoo!ショッピングでの買い物が毎日＋2%還元となるほか、LINEスタンプの使い放題などの特典が用意されている。

主な会員特典は以下の通り。

特典 内容 Yahoo!ショッピング 対象の買い物で毎日＋2%還元 LINEスタンプ 1,200万種類以上の対象スタンプが使い放題 LINE関連サービス バックアップ機能などの会員特典 月額料金 Web版508円(税込)、アプリ版650円(税込) ソフトバンク・ワイモバイルユーザー 条件を満たせば追加料金なしで利用可能

LYPプレミアム会員はいくら買えば元が取れる？

LYPプレミアムの月額料金508円を、Yahoo!ショッピングの＋2%還元だけで回収するには、月間約25,400円のポイント付与対象額が目安となる。

2026年のブラックフライデー期間中に買い物した場合の還元額は以下の通り。

ポイント付与対象額 通常会員との差 月額508円を差し引いた金額 25,000円 ＋500pt −8円相当 50,000円 ＋1,000pt ＋492円相当 100,000円 ＋2,000pt ＋1,492円相当

※＋2%還元が全額に適用されると仮定した概算。実際のポイント付与対象額は税抜価格などを基準とし、対象条件や付与上限によって異なる。

さらに、11月22日(日)と29日(日)に開催される「本気のZOZO祭」では、LYPプレミアム会員限定の＋5%還元特典も用意される。

対象商品の購入金額やポイント還元条件を確認し、ブラックフライデーでまとめ買いを予定している場合は、LYPプレミアムへの加入も検討するとよい。