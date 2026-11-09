Yahoo!ショッピングのブラックフライデー2026はいつから？日程まとめ

Yahoo!ショッピングの大型セール「ブラックフライデー2026」が開催される。
本記事では、Yahoo!ショッピングのブラックフライデー2026の開催日程を紹介する。
Yahoo!ショッピングのブラックフライデー2026はいつから？
Yahoo!ショッピングの「ブラックフライデー2026」は、2026年11月22日(日)0:00から11月30日(月)1:59まで開催される。
11月2日(月)に開催概要が発表されており、期間中は対象商品の割引やクーポン配布、PayPayポイント還元などのキャンペーンが実施される予定だ。
また、11月22日(日)と29日(日)には、ファッションアイテムをお得に購入できる「本気のZOZO祭」も同時開催される。
主な開催スケジュールは以下の通り。
日程
キャンペーン・内容
11月2日(月)12:00
ブラックフライデー特設ページ公開
11月13日(金)12:00
韓国コスメ最大50%OFFクーポンの詳細公開
11月16日(月)12:00
目玉商品・認定グルメクーポンの事前公開
11月22日(日)0:00
ブラックフライデー開始
11月22日(日)
本気のZOZO祭
11月29日(日)
本気のZOZO祭
11月30日(月)1:59
ブラックフライデー終了
なお、公式サイトなどで終了日時が「11月29日(日)25:59」と表記されている場合もあるが、11月30日(月)1:59と同じ日時を指している。
Yahoo!ショッピングのブラックフライデー2026のキャンペーン内容・攻略法
Yahoo!ショッピングの「ブラックフライデー2026」では、最大23%のPayPayポイント還元や、約1万点の商品を対象とした最大70%OFFセールが実施される。
開催期間は11月22日(日)0:00から11月30日(月)1:59まで。日替わりクーポンやグルメ・韓国コスメの割引企画なども用意されている。
主なキャンペーン内容は以下の通り。
キャンペーン
内容
PayPayポイント還元
条件達成で最大23%還元
目玉商品セール
約1万点の商品が最大70%OFF
日替わりクーポン
11月22日～29日の毎日20:00から最大50%OFF
認定グルメ・韓国コスメ
対象商品に使える最大50%OFFクーポン
初回・久しぶりの購入者限定
最大1,500円OFFクーポン
本気のZOZO祭
11月22日・29日に最大30%還元
PayPayスクラッチくじ
抽選で最大100%分のポイント還元
PayPayポイント最大23%還元を狙う
ブラックフライデー期間中は、対象ストアでの購入金額に応じてポイント還元率がアップする。
「BONUS」マーク付きの対象ストアで合計5,000円以上購入すると＋4%、20,000円以上で＋7%となり、特典の獲得上限は7,000ポイントだ。
さらに、ボーナスストアPlusの対象店舗で1注文3,000円以上購入すると＋2%が加算される。通常のポイント特典などと組み合わせることで、最大23%還元を狙える。
日替わりクーポン・目玉商品を活用する
期間中は約1万点の商品がセール対象となり、家電や食品、日用品などが最大70%OFFで販売される。
また、11月22日(日)～29日(日)の毎日20:00から24:00まで、対象カテゴリーで使える最大50%OFFの日替わりクーポンも配布される。
そのほか、韓国コスメや認定グルメの最大50%OFFクーポン、久しぶりに買い物する人向けの最大1,500円OFFクーポンなども用意されている。
「本気のZOZO祭」も同時開催
11月22日(日)と29日(日)には、ファッションアイテムがお得になる「本気のZOZO祭」が開催される。
「ZOZOTOWN Yahoo!店」で5,000円以上購入すると＋8%のポイント還元が適用され、ほかの特典と組み合わせることで最大30%還元を狙える。
Yahoo!ショッピングのブラックフライデーでは、事前エントリーやクーポンの取得、購入金額に応じたポイント還元条件を確認しておくことが、お得に買い物するためのポイントだ。
Yahoo!ショッピングのブラックフライデー2026はLYPプレミアム会員がお得？
Yahoo!ショッピングの「ブラックフライデー2026」では、LYPプレミアム会員になることで、通常のポイント還元に加えてさらにお得に買い物ができる。
LYPプレミアムは月額508円(税込)の会員サービスで、Yahoo!ショッピングでの買い物が毎日＋2%還元となるほか、LINEスタンプの使い放題などの特典が用意されている。
主な会員特典は以下の通り。
特典
内容
Yahoo!ショッピング
対象の買い物で毎日＋2%還元
LINEスタンプ
1,200万種類以上の対象スタンプが使い放題
LINE関連サービス
バックアップ機能などの会員特典
月額料金
Web版508円(税込)、アプリ版650円(税込)
ソフトバンク・ワイモバイルユーザー
条件を満たせば追加料金なしで利用可能
LYPプレミアム会員はいくら買えば元が取れる？
LYPプレミアムの月額料金508円を、Yahoo!ショッピングの＋2%還元だけで回収するには、月間約25,400円のポイント付与対象額が目安となる。
2026年のブラックフライデー期間中に買い物した場合の還元額は以下の通り。
ポイント付与対象額
通常会員との差
月額508円を差し引いた金額
25,000円
＋500pt
−8円相当
50,000円
＋1,000pt
＋492円相当
100,000円
＋2,000pt
＋1,492円相当
※＋2%還元が全額に適用されると仮定した概算。実際のポイント付与対象額は税抜価格などを基準とし、対象条件や付与上限によって異なる。
さらに、11月22日(日)と29日(日)に開催される「本気のZOZO祭」では、LYPプレミアム会員限定の＋5%還元特典も用意される。
対象商品の購入金額やポイント還元条件を確認し、ブラックフライデーでまとめ買いを予定している場合は、LYPプレミアムへの加入も検討するとよい。