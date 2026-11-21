Yahoo!ショッピングの大型セール「ブラックフライデー2026」が、2026年11月22日(日)から11月30日(月)1:59まで開催される。

本記事では、Yahoo!ショッピング ブラックフライデー2026のおすすめ目玉商品について紹介する。

Yahoo!ショッピング ブラックフライデー2026はいつからいつまで？

2026年のYahoo!ショッピング「ブラックフライデー」は、11月22日(日)0:00にスタートし、11月30日(月)1:59まで実施される。

今年は前年より開催日数が2日増え、11月22日(日)から29日(日)までの8日間を中心にセールが展開される。

開催スケジュール 日程 セール開始 2026年11月22日(日)0:00 セール終了 2026年11月30日(月)1:59 主な開催期間 11月22日(日)～29日(日)

最終日は11月30日(月)の午前1:59で終了するため、買い物は11月29日(日)中に済ませておくとよい。

Yahoo!ブラックフライデー2026のおすすめ商品は？

Yahoo!ショッピング ブラックフライデー2026でお得に買う方法は？

Yahoo!ショッピングのブラックフライデー2026では、購入金額に応じたポイントアップや日替わりクーポンを活用することで、お得に買い物できる。

特に注目したいのが、対象商品の合計購入金額が2万円以上になると、PayPayポイントの還元率が＋7%にアップするキャンペーンだ。

お得に買う方法 特典・ポイント 合計5,000円以上購入 PayPayポイント＋4% 合計20,000円以上購入 PayPayポイント＋7% LINE連携＋対象決済 毎日最大＋5% ボーナスストアPlus 通常最大＋9%、限定特典＋2% 11月22日(日)・29日(日) 本気のZOZO祭で＋8% 毎日20:00～24:00 最大50%OFFの日替わりクーポン

ポイントアップの対象は「BONUS」アイコン付き商品で、期間中の複数注文を合算できる。特典の獲得上限は7,000円相当となるため、購入前にエントリーと対象条件を確認しておきたい。

また、ファッションを購入するなら「本気のZOZO祭」が開催される11月22日(日)・29日(日)、割引率を重視するなら毎日20:00からの日替わりクーポンが狙い目だ。

なお、11月25日(水)は通常の「5のつく日」キャンペーンが実施されないため、特定の日にこだわらず、クーポンやポイント還元率を比較して購入するとよい。