「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 矢吹正道vsミエル・ファハルド」が、11月26日(水)にEBARA WAVE アリーナおおたで開催される。

本記事では、矢吹正道vsミエル・ファハルドのテレビ放送・ネット配信予定などを紹介する。

矢吹正道vsミエル・ファハルドはいつ？

11月26日(水)にEBARA WAVE アリーナおおたで行われる「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」で矢吹正道vsミエル・ファハルドの一戦が行われる。

IBF世界フライ級王者の矢吹が、3度目の防衛戦に臨む。着実にダメージを蓄積させるジャブ、殺傷能力の高い右ストレート、仕留めどころを逃さない嗅覚を兼ね備え、驚異的なKO率を記録している。前戦は判定決着となったが、高い集中力を維持しながら最後まで倒しにいく姿勢を貫いた。約7年7ヶ月ぶりとなる東京のリングで、王者の強打がさく裂するのか。世界初挑戦のファハルドは、今年4月、敵地アルゼンチンで衝撃の初回KO勝ちを収め、挑戦権を獲得した。序盤から迷いなく仕掛けるキレ味抜群の左フックと右オーバーハンドは脅威。ともに一撃で流れを変える破壊力を持つだけに、開始直後から目の離せない緊迫感あふれる攻防が期待される。

階級・タイトル 対戦カード IBF世界フライ級タイトルマッチ 矢吹正道（緑）vs.ミエル・ファハルド（フィリピン）

矢吹正道とファハルドとは？

矢吹は世界2階級同時制覇王者となり、現在もIBF同級王座のV2防衛に成功している。戦績では、24戦20勝（18KO）4敗となっている。

体重を乗せた振り抜くようなパンチや、フィニッシュを狙う攻撃力が評価されており、KO率の高さも魅力のひとつ。複数の種類を打ち分ける左ジャブから右のビッグパンチにつなげる形が重要とされている。

一方、対戦相手のはファハルドは6歳から競技をはじめ、アマチュア戦績は45勝5敗。16歳からプロに転向し、23年には東洋太平洋同級王座を獲得。今年4月のIBF挑戦者決定戦でも初回TKO勝ちを収め、世界挑戦の権利を獲得。14勝のうち12勝がKOという戦績からも、そのパンチの破壊力がうかがえる。愛称はサイレント・アサシン（静かなる暗殺者）。

ファハルドは「矢吹選手はファイタータイプ。ボクシングも上手で一目置いているし尊敬している」とリスペクトを強調した。

矢吹正道vsミエル・ファハルド｜放送・配信

矢吹正道vsミエル・ファハルドが行われるLemino BOXING ダブル世界タイトルマッチは、11月26日(木)15時30分から開催。ネット動画配信サービスの『Leminoプレミアム』で、ライブ配信される。イベント終了後にはアーカイブ配信も予定されている。

日時 配信 配信時間 11月26日(木)15:30開演 Leminoプレミアム ライブ配信

見逃し配信：11/26(木)23:00～/12/10(木)23:59

Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ｜視聴方法

Lemino

前述の通り、Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチはLeminoで配信。Leminoプレミアムの登録が必要だが、31日間の無料体験視聴ができる。

プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、まずは気軽に体験利用してみよう。

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