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オランダ代表監督チャビ、ドイツ戦後コメント。

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16日のネーションズリーグ・グループB第6節、オランダはアウェーでのドイツ戦で0-5の大敗を喫した。チャビ・エルナンデス監督は試合後、「受け入れられない」と語った。スペイン『マルカ』がコメントを伝えている。

チャビ監督はオランダ指揮官として、ここまでの5試合を3勝2分けの無敗で終えていたが、アウェーのドイツ戦でまさかの大敗。41分にデリー・シェアハント、60分にフロリアン・ヴィルツ、65分にニコ・シュロッターベック、71分に再びヴィルツ、77分にブライアン・グルダにゴールを決められて、大量5失点で試合終了のホイッスルを迎えた。この結果、オランダはグループBをドイツに次ぐ2位で終えて、ベスト8では他グループの1位と対戦することになった。

チャビ監督は試合後、この敗戦に動揺していることを素直に告白している。

「監督として、私にとってショックな出来事だった。本当に失望しているし、とても悲しい。私たちはフットボールをプレーしていなかった。魂がなかった。それが理解できない。私にとっては受け入れられないことだ」

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チャビ監督はまた、選手たちがメンタリティーを変える必要があると強調した。

「私たちは新しいものを構築している最中だ。メンタリティーは変えなくてはいけない。ピッチ上で持つべき価値観を向上させる必要がある」

「私たちが必要としているのは闘志あふれる選手たちだ。選手たちはメンタリティーを変えなくてはいけない。難しい状況だが、選手たちはここから学んでくれるだろう」