チェルシーがシャビ・アロンソ招聘を正式発表！スペイン紙「レアル・マドリーでは失敗した。だがプレミアで彼のキャリアは無傷のままだ」

チェルシーは17日、スペイン人監督シャビ・アロンソ（44）の招聘を発表した。

選手時代の古巣リヴァプール復帰が噂されていたシャビ・アロンソ監督だが、その行き先は港町ではなくイングランドの首都だった。今年1月にエンツォ・マレスカ前監督を解任し、カラム・マクファーレン監督が暫定的に指揮を執るチェルシーは、シャビ・アロンソ監督が7月1日から指揮を執ることを発表。契約期間は4年。

シャビ・アロンソ監督はチェルシーを率いるのに際して、次のようなコメントを発している。

「チェルシーは世界で最も偉大なクラブの一つだ。そんなクラブのマネージャーになれることに大きな誇りを感じている」

「私たちは同じ野心を抱えている。継続的に高いレベルで競争できるチームをつくり、タイトルを争いたいと思う。チーム内には素晴らしい才能が揃っており、このクラブには計り知れないポテンシャルがある。これから厳しい姿勢で仕事に取り組んでいきたい。適切な文化を構築し、トロフィーを獲得することを願っているよ」

昨季までレヴァークーゼンを率いてブンデスリーガ無敗優勝を成し遂げるなどしたシャビ・アロンソ監督は、昨夏にレアル・マドリー指揮官に就任。だが緻密な戦術や起用方針に不満を抱えたという一部選手たちとの不和が噂されることになり、1月に解任されていた。

しかし、たとえレアル・マドリーでつまずいても、シャビ・アロンソ監督の経歴に傷がつくことはなかったようだ。スペインのスポーツ紙『アス』は今回のチェルシーとの契約について、このように評している。

「彼はレアル・マドリーで短く、失望に満ちた日々を過ごしたが、ロンドン西部のクラブにとってはまったく影響がなかった。彼のプレミアリーグ、イングランドフットボールにおける評価はまったく無傷のままだ。ブンデスリーガ無敗優勝は、レアル・マドリーでの失敗よりもずっと価値があることだった」