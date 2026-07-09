Xが炎上：モロッコはフランス戦で即座にレッドカードを受けるべきだったのか？

木曜日のフランス対モロッコのワールドカップ戦で、キリアン・ムバッペがPKを蹴る直前、イッサ・ディオプがウスマン・デンベレに手話で何かを伝えている場面があった。しかし、このモロッコDFには罰則は科されなかった。

前半半ば、マズラウィがムバッペを倒しフランスにPKが与えられた。デンベレがボールを手に取ったため、一瞬彼がキッカーになるかと思われた。

VARが判定を確認する間、2人は話し続け、ディオプは2度、口元を手で覆った。

FIFAは今大会から、口元を覆って相手に話す行為を即レッドカードとする新ルールを導入している。

実際、グループリーグのトルコ対パラグアイでは、ミゲル・アルミロンが相手選手メルト・ミュルドゥルに口元を覆って発言し、レッドカードを提示された。

ただ、デンベレの反応からすると侮辱的な発言ではなかった可能性もある。それでもFIFA規則では、発言の内容に関わらず罰則の対象となる。

X（旧Twitter）のユーザーも注目し、「ディオプは口を手で覆っていたのにレッドカードが出なかった」と投稿した。別のユーザーも「ディオプが口を手で覆ってデンベレを見たが、審判もVARもスルーした」とツイートした。