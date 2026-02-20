卓球WTTシンガポールスマッシュ2026の日程・放送予定・日本人選手

卓球国際大会・WTTシンガポールスマッシュ2026本戦が2月22日から3月1日に開催される。
本記事では、WTTシンガポールスマッシュの日程・中継予定・日本代表選手について紹介する。
WTTシンガポールスマッシュ｜日程
WTTシンガポールスマッシュ2026は、2月19日から21日に予選を実施。本戦は2月22日から3月1日に開催される。
本戦日程
|日程
|対戦スケジュール
|2月22日（日）
|2月23日（月）
|2月24日（火）
|2月25日（水）
|2月26日（木）
|2月27日（金）
|2月28日（土）
|3月1日（日）
WTTシンガポールスマッシュ｜放送・配信
WTTシンガポールスマッシュはU-NEXTで本戦を全日程をライブ配信。ライブ配信だけでなくアーカイブも視聴可能で、会員なら追加料金なしで楽しめる。
放送・配信スケジュール（リスト版）
- 2月22日11:50～ U-NEXT
- 2月23日11:50～ U-NEXT
- 2月24日11:50～ U-NEXT
- 2月25日11:50～ U-NEXT
- 2月26日11:50～ U-NEXT
- 2月27日11:50～ U-NEXT
- 2月28日11:50～ U-NEXT
- 3月1日11:50～ U-NEXT
日本代表選手
|選出枠
|選手名
|所属
|世界ランキング
|WTT指名男子選手
(シングルス)
|張本 智和
|トヨタ自動車
|WR4
|松島 輝空
|木下グループ
|WR8
|戸上 隼輔
|井村屋グループ
|WR19
|宇田 幸矢
|協和キリン
|WR25
|篠塚 大登
|愛知工業大学
|WR28
|田中 佑汰
|金沢ポート
|WR36
|WTT指名女子選手
(シングルス)
|張本 美和
|木下グループ
|WR6
|伊藤 美誠
|スターツ
|WR9
|早田 ひな
|日本生命
|WR10
|橋本帆乃香
|デンソーポラリス
|WR11
|大藤 沙月
|ミキハウス
|WR14
|長﨑 美柚
|木下アビエル神奈川
|WR15
視聴方法
前述のとおり、WTTシンガポールスマッシュはネット『U-NEXT』が配信する。
見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶U-NEXT公式サイトへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
※本記事の情報は2026年2月時点のものです。配信される試合は変更となる場合があります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください。