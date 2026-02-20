Goal.com
卓球WTTシンガポールスマッシュ2026の日程・放送予定・日本人選手

卓球国際大会・WTTシンガポールスマッシュの日程・対戦カード・放送/中継予定、日本代表選手を紹介。

卓球国際大会・WTTシンガポールスマッシュ2026本戦が2月22日から3月1日に開催される。

本記事では、WTTシンガポールスマッシュの日程・中継予定・日本代表選手について紹介する。

WTTシンガポールスマッシュ｜日程

WTTシンガポールスマッシュ2026は、2月19日から21日に予選を実施。本戦は2月22日から3月1日に開催される。

本戦日程

日程対戦スケジュール
2月22日（日）
  • 男子ダブルス 24回戦
  • 女子ダブルス 24回戦
  • 男子シングルス 64回戦
  • 女子シングルス 64回戦
  • 混合ダブルス 24回戦
2月23日（月）
  • 男子ダブルス 24回戦
  • 女子ダブルス 24回戦
  • 男子シングルス 64回戦
  • 女子シングルス 64回戦
  • 混合ダブルス 16回戦
2月24日（火）
  • 男子ダブルス 16回戦
  • 女子ダブルス 16回戦
  • 男子シングルス 32回戦
  • 女子シングルス 32回戦
2月25日（水）
  • 女子ダブルス 準々決勝
  • 男子ダブルス 準々決勝
  • 男子シングルス 32回戦
  • 女子シングルス 32回戦
  • 混合ダブルス 準々決勝
2月26日（木）
  • 女子ダブルス 準決勝
  • 女子シングルス 16回戦
  • 男子シングルス 16回戦
  • 混合ダブルス 準決勝
2月27日（金）
  • 男子ダブルス 準決勝
  • 男子シングルス 16回戦
  • 女子シングルス 16回戦
  • 混合ダブルス 決勝
2月28日（土）
  • 女子ダブルス 決勝
  • 男子ダブルス 決勝
  • 女子シングルス 準々決勝
  • 男子シングルス 準々決勝
3月1日（日）
  • 女子シングルス 準決勝
  • 男子シングルス 準決勝
  • 女子シングルス 決勝
  • 男子シングルス 決勝

WTTシンガポールスマッシュ｜放送・配信

WTTシンガポールスマッシュはU-NEXTで本戦を全日程をライブ配信。ライブ配信だけでなくアーカイブも視聴可能で、会員なら追加料金なしで楽しめる。

放送・配信スケジュール（リスト版）

日本代表選手

選出枠選手名所属世界ランキング
WTT指名男子選手
(シングルス)		張本　智和トヨタ自動車WR4
松島　輝空木下グループWR8
戸上　隼輔井村屋グループWR19
宇田　幸矢協和キリンWR25
篠塚　大登愛知工業大学WR28
田中　佑汰金沢ポートWR36
WTT指名女子選手
(シングルス)		張本　美和木下グループWR6
伊藤　美誠スターツWR9
早田　ひな日本生命WR10
橋本帆乃香デンソーポラリスWR11
大藤　沙月ミキハウスWR14
長﨑　美柚木下アビエル神奈川WR15

視聴方法

前述のとおり、WTTシンガポールスマッシュはネット『U-NEXT』が配信する。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

※本記事の情報は2026年2月時点のものです。配信される試合は変更となる場合があります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください。

