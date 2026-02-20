卓球WTTシンガポールスマッシュ2026の日程・放送予定・日本人選手

卓球国際大会・WTTシンガポールスマッシュ2026本戦が2月22日から3月1日に開催される。

本記事では、WTTシンガポールスマッシュの日程・中継予定・日本代表選手について紹介する。

WTTシンガポールスマッシュ｜日程

WTTシンガポールスマッシュ2026は、2月19日から21日に予選を実施。本戦は2月22日から3月1日に開催される。

本戦日程

日程 対戦スケジュール 2月22日（日） 男子ダブルス 24回戦

女子ダブルス 24回戦

男子シングルス 64回戦

女子シングルス 64回戦

混合ダブルス 24回戦 2月23日（月） 男子ダブルス 24回戦

女子ダブルス 24回戦

男子シングルス 64回戦

女子シングルス 64回戦

混合ダブルス 16回戦 2月24日（火） 男子ダブルス 16回戦

女子ダブルス 16回戦

男子シングルス 32回戦

女子シングルス 32回戦 2月25日（水） 女子ダブルス 準々決勝

男子ダブルス 準々決勝

男子シングルス 32回戦

女子シングルス 32回戦

混合ダブルス 準々決勝 2月26日（木） 女子ダブルス 準決勝

女子シングルス 16回戦

男子シングルス 16回戦

混合ダブルス 準決勝 2月27日（金） 男子ダブルス 準決勝

男子シングルス 16回戦

女子シングルス 16回戦

混合ダブルス 決勝 2月28日（土） 女子ダブルス 決勝

男子ダブルス 決勝

女子シングルス 準々決勝

男子シングルス 準々決勝 3月1日（日） 女子シングルス 準決勝

男子シングルス 準決勝

女子シングルス 決勝

男子シングルス 決勝

WTTシンガポールスマッシュ｜放送・配信

WTTシンガポールスマッシュはU-NEXTで本戦を全日程をライブ配信。ライブ配信だけでなくアーカイブも視聴可能で、会員なら追加料金なしで楽しめる。

放送・配信スケジュール（リスト版）

日本代表選手

選出枠 選手名 所属 世界ランキング WTT指名男子選手

(シングルス) 張本 智和 トヨタ自動車 WR4 松島 輝空 木下グループ WR8 戸上 隼輔 井村屋グループ WR19 宇田 幸矢 協和キリン WR25 篠塚 大登 愛知工業大学 WR28 田中 佑汰 金沢ポート WR36 WTT指名女子選手

(シングルス) 張本 美和 木下グループ WR6 伊藤 美誠 スターツ WR9 早田 ひな 日本生命 WR10 橋本帆乃香 デンソーポラリス WR11 大藤 沙月 ミキハウス WR14 長﨑 美柚 木下アビエル神奈川 WR15

視聴方法

前述のとおり、WTTシンガポールスマッシュはネット『U-NEXT』が配信する。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本記事の情報は2026年2月時点のものです。配信される試合は変更となる場合があります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください。