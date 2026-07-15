さらに7700円お得に！『WOWOW』が「CL・EL 2026-27 シーズンパス」の価格改定を発表

株式会社『WOWOW』は、16日（木）午後0時（正午）から「CL・EL 2026-27 シーズンパス」の価格改定を発表した。
UEFA（欧州サッカー連盟）が主催し、ヨーロッパサッカーにおける最高峰の大会であるチャンピオンズリーグとヨーロッパリーグ。2026-27シーズンも生中継（放送・配信）する『WOWOW』だが、16日から「CL・EL 2026-27 シーズンパス」の価格改定を行うことになった。
「CL・EL 2026-27 シーズンパス」は、従来の通常価格 19,800円（税込） から 12,100円（税込） に改定。シーズンを通してより低価格でヨーロッパ最高峰のコンペティションが視聴可能となる。また、早割価格 17,500円(税込)ですでに購入している視聴者には購入代金を全額返金、そのうえで新価格での購入を受け付けると発表している。
■「CL・EL 2026-27 シーズンパス」価格改定の概要
1：販売価格
改定前:19,800円(税込)
改定後:12,100円(税込)
2：早割価格での販売終了
現在実施中の早割価格 17,500円(税込) での販売は2026年7月15日(水)午後0時(正午)をもって終了
3：早割価格で購入済みの視聴者への対応
早割価格 17,500円(税込) で購入済みの視聴者には、購入代金を全額返金。
そのうえで、あらためて新価格 12,100円(税込) での購入を受け付け。
返金方法および再購入方法の詳細については、対象の視聴者へ別途メールにて案内。
■「CL・EL 2026-27 シーズンパス」商品概要
1：視聴可能期間
2027年6月30日(水)23:59まで
2：主な視聴可能コンテンツ
WOWOWオンデマンドのサッカーコンテンツ
・UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ~決勝の全試合
・UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ~決勝の全試合
・UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ~決勝の注目試合
・UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ~決勝の注目試合
・UEFAスーパーカップ2026
・MATCH HIGHLIGHT
・UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合をアーカイブ配信)