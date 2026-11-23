CL・EL・ECLをライブ配信！ WOWOW チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグを中継・配信！ 単月視聴ならWOWOWの月額プランがおすすめ！ 単月視聴ならいつでも解約可能 今すぐ視聴

欧州最高峰のクラブ大会「UEFAチャンピオンズリーグ(CL)」の2026-27シーズンは、WOWOWおよびWOWOWオンデマンドで全試合が生中継・ライブ配信される。

本記事では、WOWOWのチャンピオンズリーグ2026-27の視聴料金について紹介する。

WOWOWのチャンピオンズリーグ視聴料金プラン一覧

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は、WOWOWの月額2,530円(税込)の通常プランで視聴できる。

一方、12,100円(税込)で販売されていた「CL・EL 2026-27 シーズンパス」は、2026年10月31日(土)をもって販売を終了している。現在、新規加入する場合はWOWOWの月額プランを利用する必要がある。

視聴プラン 料金(税込) 視聴方法 販売・受付状況 WOWOW月額プラン 月額2,530円 BS放送・オンデマンド 受付中 WOWOW月額プラン(iOSアプリ経由) 月額2,790円 オンデマンド 受付中 CL・EL 2026-27 シーズンパス 一括12,100円 オンデマンド限定 販売終了 Leminoプレミアム 月額1,540円 ネット配信 受付中

CL・EL 2026-27 シーズンパスは販売終了

WOWOWの「CL・EL 2026-27 シーズンパス」は、チャンピオンズリーグやヨーロッパリーグなどを視聴できる一括購入型プランだ。

従来の19,800円(税込)から12,100円(税込)に値下げされたが、販売期間は2026年7月16日(木)から10月31日(土)までとなっており、現在は購入できない。

なお、販売期間中に購入した場合は、2027年6月30日(水)23:59まで対象コンテンツを視聴できる。BS放送での視聴・録画には対応しておらず、途中解約や返金もできない。

WOWOW月額プランは2,530円(税込)

WOWOWの通常プランは月額2,530円(税込)で、チャンピオンズリーグのほか、映画・ドラマ・音楽などの番組も楽しめる。

BS放送での視聴・録画に対応しており、WOWOWオンデマンドも追加料金なしで利用可能だ。

また、月額契約のため、決勝トーナメントなど見たい期間に合わせて加入できる。

LeminoプレミアムでもCLを配信！

Lemino

Leminoでは、2026-27シーズンのUEFA主要クラブ大会を中心に、ライブ配信やアーカイブ配信、サッカー関連番組を提供する。

チャンピオンズリーグをネット配信で安く視聴したい場合は、月額1,540円(税込)の「Leminoプレミアム」も選択肢となる。

Leminoでは、2026年10月からチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第2節以降、決勝まで全試合をライブ配信している。

Webからの初回申し込みであれば31日間の無料体験も利用できるため、WOWOWのシーズンパス販売終了後は、Leminoプレミアムも検討したい。

チャンピオンズリーグ2026-27のおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』でライブ配信。『WOWOWオンデマンド』の月額プランなら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

または、『Leminoプレミアム』であれば初回初月無料体験期間が設けられているため、お得に視聴することが可能だ。

Leminoプレミアムなら初月無料トライアルあり！CL＆EL全試合配信

Lemino

Leminoプレミアムでは2026-27シーズンのチャンピオンズリーグを予選プレーオフ～決勝、ヨーロッパリーグをリーグフェーズ～決勝まで全試合ライブ＆アーカイブ配信。リーグフェーズの一部試合はアーカイブ配信のみ視聴可能となる。31日間の無料トライアルに登録することで、期間中はCLだけでなく映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて0円で見放題だ。

また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。

■Leminoプレミアム無料トライアル登録手順

【手順01】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順02】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順03】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※配信情報は2026年9月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

WOWOWオンデマンドなら全試合ライブ配信！

『WOWOWオンデマンド』では、チャンピオンズリーグ2026-27の全試合をライブ配信。以下の加入手続き後はすぐに視聴を開始することができる。また、見逃し配信や関連コンテンツの視聴も可能だ。

■WOWOWオンデマンドの登録手順

① WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス

② お申し込みはこちらをタップ

③ メールアドレスを認証

④ 決済方法など必要情報を入力

⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

▶チャンピオンズリーグをWOWOWオンデマンドで視聴！公式サイトから今すぐ登録

※配信情報は2026年11月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。