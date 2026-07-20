ワールドカップ、歓喜に沸いた21歳スペイン人男性が睾丸を失う…警官に警棒で局所付近を叩かれる

北中米ワールドカップ（W杯）の優勝に沸くスペインだが、その裏で国家警察による過剰な力の行使があったと、大きな波紋を呼んでいる。スペイン紙『エル・ムンド』が報じた。

事件が起きたのは、スペインがフランスを2-1で破った準決勝直後のことだ。首都マドリードのコロン広場ではパブリックビューイングが行われていたが、会場近くにいた21歳のスペイン人男性が、警備にあたっていた国家警察の警官に警棒で殴打され、睾丸の一つを摘出する重傷を負った。

『エル・ムンド』の報道によれば、警察は群衆の興奮を抑えるために出動したが、警官の一人が男性の局部を警棒で強打。撮影されていた映像には、倒れ込んだ男性に警官が執拗に警棒を振り下ろす様子が収められており、そのうち数発が局部付近に当たっていたとみられる。なおスペイン警察の制圧プロトコルにおいて、生殖器への打撃は厳格に禁じられている。

現在学生の男性は、入院中に応じた『エル・ムンド』のインタビューで「後ろから突然つかまれ、警棒で強く殴られた」と証言。また、スペインのテレビ局『ラ・セクスタ』の取材に対し、父親は「息子はただ勝利を喜んでいただけで、暴力行為とは一切無縁だった」と訴えた。家族も口を揃えて、男性は祝勝ムードの中で歓喜していたに過ぎず、一方的に暴力を振るわれたと主張している。

男性は殴打された直後、激痛で数分間立ち上がることができなかったという。痛みが和らいだ後に加害警官の識別番号を確認しようとしたが、すでにその姿はなかったとのことだ。男性はその後、SAMUR（緊急医療サービス）で処置を受けて患部を冷やすよう助言されたが、痛みが引かなかったために翌日マドリード市内の民間病院を受診。精巣に深刻な損傷・破裂が認められたために、摘出のための緊急手術を受けることになった。

男性の家族は裁判所に正式な告訴状を提出しており、一方の国家警察側は調査中として現時点での詳細なコメントを控えている。なお、今回の警棒による殴打が故意の傷害罪に該当する場合、対象の警官は6〜12年の禁錮刑が科される可能性があるという。