躍進するエジプト、PK戦の末にオーストラリアを撃破…W杯初勝利＆初のグループリーグ突破に続いて決勝Tでの勝利も達成！

3日の北中米ワールドカップ（W杯）・ベスト32、オーストラリア対エジプトは1-1の引き分けとなり、PK戦4-2でエジプトが次戦進出をは決めている。

大会最年少チーム（平均24.6歳）ながらも組織力を武器に決勝トーナメント進出を決めたオーストラリアと、グループリーグのニュージーランド戦（3-1）で初出場から92年を経てW杯初勝利を飾り、ベスト32入りも果たしたエジプトの対戦。

先制点を決めたのはエジプトだった。13分、サラーが倒されてフリーキックを獲得すると、ペナルティーエリア内に送られたクロスからアシュールがヘディングシュートを決め切った。

しかしながらオーストラリアも後半に反撃。56分に迎えたサイドからのフリーキック、身長198cmの長身DFサウターがヘディングシュートを放ち、ムハンマド・ハニーのオウンゴールを誘発している。

その後はエジプトがよりゴールに近づいたが、スコアは動かず90分が終了。延長戦も1-1のまま終了して、勝敗はPK戦に委ねられることになった。なおオーストラリアは延長戦後半の終了直前、PK戦を見据えてGK交代に動き、パトリック・ビーチを下げてライアンを投入。ビーチはこの交代に怒りを露わにしていた。

PK戦、先攻のオーストラリアは1人目のサウターがシュートをクロスバーの上に外す。対してエジプトの1人目サベルは冷静にネットを揺らしてリードを得た。

その後オーストラリアはアーバイン、メイビル、エジプトはラビーア、サラーが成功。エジプトのエースであるサラーは、チップキックでゴール中央のネットを揺らす強心臓ぶりを見せつけている。

そして4人目、オーストラリアはヘリントンがボールをバーに当ててしまい、一方エジプトはホッサムがシュートを決め切って勝負あり。通算4回目のW杯出場にして初勝利、初のグループリーグ突破を果たしたエジプトは、日本もまだ未実現の決勝トーナメント勝利も成し遂げた。アフリカ・ネーションズカップ通算7回優勝（歴代最多）のアフリカの強豪が、W杯でもその強さを見せ始めている。