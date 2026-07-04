ブラジル大統領、日本戦勝利でアンチェロッティに謝意「カゼミーロを交代させろと思っていた。そうしなかった監督に感謝をしたい」

北中米ワールドカップ（W杯）・ベスト32で日本に劇的勝利を果たしたブラジル代表。同国のルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルヴァ大統領は、カルロ・アンチェロティ監督の采配に感謝を述べている。『CNN』がコメントを伝えた。

ラウンド16進出をかけて日本と対戦したブラジルは、29分にMF佐野海舟の先制弾を許したものの、50分にMFカゼミーロ、90+6分にFWガブリエウ・マルティネッリがゴールを決めて逆転勝利を果たした。

とりわけ称賛されているのは、後半からクロス中心の攻撃を切り替えたアンチェロッティ監督の采配だが、ルーラ大統領も同指揮官に脱帽している様子。低調に見えたカゼミーロをピッチに残して同点ゴールを引き寄せた判断に、謝意までも示している。

「ブラジルと日本の試合は気が気じゃなかった。0-1とされたときには『なんてことだ。これからどうする？』と考えたよ。周りの皆は『カゼミーロを下げろ、カゼミーロを下げろって』と言うのをやめなかったね。私だって同じように思っていた」

「しかし下した決断に対して、その後に疑義を挟むのは簡単だ。カゼミーロを下げなかったアンチェロッティに感謝をしたい。その後、彼がゴールを決めたのだからね」