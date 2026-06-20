北中米ワールドカップ(W杯)2026では、日本時間6月20日(土)にグループC第2節が行われた。

本記事では、グループCの最新順位を紹介する。

ワールドカップ2026 グループCの試合結果・日程は？

ワールドカップ2026のグループCでは、ブラジル、モロッコ、スコットランド、ハイチが同居。日本時間6月14日(日)に第1節、20日(土)に第2節、25日(木)に第3節が行われる。

試合の開始時刻および対戦カード・結果、中継予定は以下の通り。

【第1節：6月14日(日)】

※すべて日本時間。

※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

【第2節：6月20日(土)】

※すべて日本時間。

※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

【第3節：6月25日(木)】

※すべて日本時間。

※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

ワールドカップ2026・グループCの最新順位は？ ※第2節終了時点

ワールドカップ2026のグループステージでは、2位以上が決勝トーナメントに進出。さらに、各組3位のうち成績上位8チームもグループ突破を果たすことができる。

また、決勝トーナメント1回戦のラウンド32ではグループC・1位がグループF・2位、グループC・2位がグループF・1位との対戦を予定。グループFではオランダ、チュニジア、スウェーデン、そして日本が突破を争っている。

グループC第2節終了時点での順位は以下の通り。

順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝ち点 1 ブラジル 1 1 0 4 1 3 4 2 モロッコ 1 1 0 2 1 1 4 3 スコットランド 1 0 1 1 1 0 3 4 ハイチ 0 0 2 0 4 -4 0

※6月20日(土)11:30更新。

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