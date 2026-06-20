北中米ワールドカップ(W杯)2026では、日本時間6月20日(土)にグループC第2節が行われた。
本記事では、グループCの最新順位を紹介する。
ワールドカップ2026 グループCの試合結果・日程は？
ワールドカップ2026のグループCでは、ブラジル、モロッコ、スコットランド、ハイチが同居。日本時間6月14日(日)に第1節、20日(土)に第2節、25日(木)に第3節が行われる。
試合の開始時刻および対戦カード・結果、中継予定は以下の通り。
【第1節：6月14日(日)】
|キックオフ
|カード
|放送予定
|7:00
|ブラジル 1-1 モロッコ
|TV：NHK BSP4K(録画)
ネット：DAZN
|10:00
|ハイチ 0-1 スコットランド
|TV：NHK総合、NHK BSP4K(生)
ネット：DAZN、NHK ONE
※すべて日本時間。
※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。
【第2節：6月20日(土)】
|キックオフ
|カード
|放送予定
|7:00
|スコットランド 0-1 モロッコ
|TV：フジテレビ、NHK BSP4K(録画)
ネット：DAZN
|9:30
|ブラジル 3-0 ハイチ
|TV：NHK総合、NHK BSP4K(生)
ネット：DAZN、NHK ONE
※すべて日本時間。
※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。
【第3節：6月25日(木)】
|キックオフ
|カード
|放送予定
|7:00
|スコットランド vs ブラジル
|TV：NHK BSP4K(録画)
ネット：DAZN
|7:00
|モロッコ vs ハイチ
|TV：NHK BSP4K(録画)
ネット：DAZN
※すべて日本時間。
※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。
ワールドカップ2026・グループCの最新順位は？ ※第2節終了時点
ワールドカップ2026のグループステージでは、2位以上が決勝トーナメントに進出。さらに、各組3位のうち成績上位8チームもグループ突破を果たすことができる。
また、決勝トーナメント1回戦のラウンド32ではグループC・1位がグループF・2位、グループC・2位がグループF・1位との対戦を予定。グループFではオランダ、チュニジア、スウェーデン、そして日本が突破を争っている。
グループC第2節終了時点での順位は以下の通り。
|順位
|チーム
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|差
|勝ち点
|1
|ブラジル
|1
|1
|0
|4
|1
|3
|4
|2
|モロッコ
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|3
|スコットランド
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|ハイチ
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
※6月20日(土)11:30更新。
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