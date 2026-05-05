世界卓球男子ベスト16 日本vsカザフスタンはいつ？何時から？日程・放送予定まとめ

世界卓球2026(ロンドン大会)の男子団体決勝トーナメント、ベスト16にあたる日本vsカザフスタンの一戦が行われる。ラウンド32でベルギーを下し勢いに乗る日本にとって、上位進出をかけた重要な試合となる。

本記事では、日本代表vsカザフスタン戦の試合日程や開始時間、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

世界卓球男子ベスト16 日本vsカザフスタンはいつ？何時から？

世界卓球2026(ロンドン大会)の男子団体決勝トーナメント2回戦、日本代表vsカザフスタン代表は2026年5月6日(水)に実施される。試合開始は日本時間18:00を予定しており、ベスト8進出をかけた重要な一戦となる。

日本はラウンド32でベルギーを3-1で下し、ベスト16へ進出。1日の休養日を経て万全の状態でこの試合に臨む。一方のカザフスタンもスペインを3-1で破って勝ち上がっており、エースのゲラシメンコを中心に勢いのあるチームとして警戒が必要だ。

視聴方法は、ネット配信『U-NEXT』が17:50からライブ配信を開始。

項目 内容 対戦カード 日本 vs カザフスタン 日程 2026年5月6日(水) 試合開始 18:00(日本時間) 配信 U-NEXT(17:50〜) 大会ステージ 決勝トーナメント ラウンド16

世界卓球男子ベスト16 日本vsカザフスタンのテレビ放送/ネット配信予定は？

世界卓球2026(ロンドン大会)の男子団体決勝トーナメント2回戦、日本代表vsカザフスタン代表は日本時間2026年5月6日(水)18:00に開始予定となっている。

ネット配信では『U-NEXT』が17:50からライブ配信を実施。日本戦の全試合および決勝戦を独占配信しており、見逃し配信にも対応する。初回登録であれば31日間の無料トライアルを利用して視聴可能だ。

地上波のテレビ東京系列でも大会期間中は連日放送が組まれているが、5月6日の具体的な放送時間は現時点で未定となっている。大会後半にかけてはゴールデン帯での中継が中心となる見込みだ。

また、テレ東卓球チャンネル(YouTube)でも一部試合の配信が予定されており、複数の視聴手段を使い分けることで試合をチェックできる。

区分 放送・配信 時間 ネット配信 U-NEXT 17:50〜 テレビ放送(BS) BSテレ東 未定 テレビ放送(地上波) テレビ東京系列 未定 ネット配信 テレ東卓球チャンネル(YouTube) 一部配信予定

世界卓球2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

世界卓球2026は『U-NEXT』がライブ・見逃し配信する。『U-NEXT』には31日間無料トライアルがあり、期間中は見放題作品(卓球W杯含む)が視聴可能となる。

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世界卓球2026｜関連情報

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。