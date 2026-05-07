【世界卓球2026】男子日本代表の次戦はいつ？準々決勝ドイツ戦は何時から？試合日程・開始時間・中継予定まとめ

「世界卓球2026ロンドン大会」は決勝トーナメント準々決勝へ突入し、日本男子代表はベスト4進出をかけた重要な一戦に臨む。予選ラウンドを突破した日本は、ラウンド16でも勝利を収め、メダル獲得へ向けて勢いを加速させている。

張本智和、戸上隼輔、松島輝空らを擁する男子日本代表は、ここまで粘り強い戦いを継続。決勝トーナメントでは強豪国との対戦が続いており、準々決勝は大会の行方を左右する大きな山場となる。

本記事では、世界卓球男子の準々決勝について紹介する。

世界卓球男子次戦(準々決勝)はいつ？何時から？

「世界卓球2026ロンドン大会」は決勝トーナメント準々決勝へ突入し、日本男子代表はベスト4進出をかけた大一番に臨む。ラウンド16を突破した日本は、ここからメダル争いを左右する重要な局面へ突入する。

男子日本代表の次戦は、日本時間2026年5月7日(木)20:30開始予定のドイツ戦。予選ラウンドでも対戦した相手との再戦となり、張本智和、戸上隼輔、松島輝空ら日本勢にとってリベンジマッチとなる注目カードだ。

準々決勝では韓国vs中国、スウェーデンvsチャイニーズタイペイなど世界上位国同士の激突も予定されており、大会は佳境へ突入。日本男子代表は強豪ドイツを撃破し、準決勝進出を目指す。

試合 対戦カード 開始時間(日本時間) 準々決勝 ドイツ vs 日本 5月7日(木)20:30〜 準々決勝 スウェーデン vs チャイニーズタイペイ 5月8日(金)03:30〜 準々決勝 韓国 vs 中国 5月8日(金)20:30〜 準々決勝 ブラジル vs フランス 5月9日(土)03:30〜

世界卓球2026男子準々決勝のテレビ放送/ネット配信予定は？

「世界卓球2026ロンドン大会」は、地上波・BS放送に加え、オンライン配信サービスでも視聴可能となっている。大会序盤はネット配信が中心となり、決勝トーナメントに入るにつれてテレビ中継の試合数も増加していく構成だ。

配信サービスでは『U-NEXT』が日本代表戦をライブ配信。大会初日から決勝までカバーしており、ライブ視聴だけでなくアーカイブ配信にも対応している。なお、4月28日〜5月1日の一部試合はテレビ放送が実施されず、ネット限定での配信となる。

テレビ中継はテレビ東京系列およびBSテレ東で放送予定。日本代表戦を中心に編成されており、大会後半はゴールデン帯を含めた注目カードの放送が予定されている。

さらに、テレ東卓球チャンネル(YouTube)でも一部試合を配信予定。大会全体を視聴したい場合は、テレビと配信サービスを組み合わせてチェックするのがおすすめだ。

日程 曜日 テレビ東京 BSテレ東 U-NEXT配信 5月7日 (木) 18:25 18:25 17:50 5月8日 (金) 未定 未定 17:50 5月9日 (土) 未定 未定 17:50 5月10日 (日) 未定 未定 18:50

※テレビ放送の5月6日以降の詳細スケジュールは随時更新予定。※日本人選手の勝敗次第で放送時間の変更・放送日の追加などの場合があります。

世界卓球2026のおすすめ視聴方法

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世界卓球2026｜関連情報

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。