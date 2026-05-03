世界卓球2026最新の日本人の試合日程と中継は？出場選手・結果・配信情報

世界最高峰の卓球大会として注目を集める世界卓球2026。各国のトッププレーヤーが集結する中、日本代表の出場予定選手や試合スケジュールにも大きな関心が寄せられている。

本記事では、最新の日本人出場予定・中継スケジュールについて紹介する。

世界卓球2026最新の日本人結果・出場予定

世界卓球2026ロンドン大会では、日本代表が男女ともに上位進出を目指して戦いを続けている。現時点(2026年5月3日)では予選シード決定戦の最終局面を迎えており、各グループの順位を左右する重要な試合が控えている。

女子団体はここまで2連勝と好調を維持。イングランド、フランスを相手に安定した戦いを見せており、グループ1位通過と第2シード獲得をかけてドイツとの最終戦に臨む。一方の男子団体は1勝1敗。初戦でドイツに惜敗したものの、第2戦では台湾をストレートで下し、決勝トーナメント進出に向けてフランス戦が重要な一戦となる。

日本代表は男女ともに実力者が揃っており、団体戦での総合力が問われる展開。シード争いを左右する終盤戦に向けて、各選手のパフォーマンスに注目が集まる。

区分 内容 時間(日本時間) 女子団体 日本 vs ドイツ(最終戦) 5月3日(日) 20:30〜 男子団体 日本 vs フランス(最終戦) 5月4日(月) 1:00〜 男子結果 ドイツに2-3で敗戦／台湾に3-0で勝利 1勝1敗 女子結果 イングランドに3-0／フランスに3-1で勝利 2勝0敗

男子代表 女子代表 張本智和 張本美和 松島輝空 早田ひな 戸上隼輔 面手凛 宇田幸矢 橋本帆乃香 篠塚大登 長﨑美柚

世界卓球2026のテレビ放送/ネット配信予定は？

世界卓球2026(ロンドン大会)は、日本国内では地上波放送とネット配信の両方で視聴可能となる。大会前半は配信中心、後半はテレビ中継が加わる構成となっており、視聴手段を使い分けることが重要となる。

ネット配信では『U-NEXT』が日本戦の全試合を独占ライブ配信。大会初日の2026年4月28日から決勝まで全日程をカバーし、見逃し配信にも対応する。特にステージ1B(4月28日〜5月1日)は配信限定となり、テレビ中継は行われない。

テレビ放送はテレビ東京系列およびBSテレ東で実施され、日本代表が登場する5月2日以降の試合が中心。地上波はゴールデン帯を軸に編成され、BSでは昼間や夜帯など幅広い時間帯で放送される。

また、テレビ東京 卓球チャンネル(YouTube)では一部海外試合も配信予定。大会全体を網羅するには配信との併用が有効となる。

以下にテレビ放送およびU-NEXTの配信スケジュールを整理する。

日程 曜日 テレビ東京 BSテレ東 U-NEXT配信 5月2日 (土) 18:30 21:00 17:50 5月3日 (日) 18:30 12:00 20:20 5月4日 (月・祝) 20:30 17:56 17:50 5月5日 (火・祝) 18:25 21:00 17:50 5月6日 (水) 未定 未定 17:50 5月7日 (木) 未定 未定 17:50 5月8日 (金) 未定 未定 17:50 5月9日 (土) 未定 未定 17:50 5月10日 (日) 未定 未定 18:50

※テレビ放送の5月6日以降の詳細スケジュールは随時更新予定

世界卓球2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

世界卓球2026は『U-NEXT』がライブ・見逃し配信する。『U-NEXT』には31日間無料トライアルがあり、期間中は見放題作品(卓球W杯含む)が視聴可能となる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

世界卓球2026｜関連情報

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。