世界卓球2026最新の日本人の試合日程と中継は？出場選手・結果・配信情報

世界最高峰の卓球大会として注目を集める世界卓球2026。各国のトッププレーヤーが集結する中、日本代表の出場予定選手や試合スケジュールにも大きな関心が寄せられている。
本記事では、最新の日本人出場予定・中継スケジュールについて紹介する。
世界卓球2026最新の日本人結果・出場予定
世界卓球2026ロンドン大会では、日本代表が男女ともに上位進出を目指して戦いを続けている。現時点(2026年5月3日)では予選シード決定戦の最終局面を迎えており、各グループの順位を左右する重要な試合が控えている。
女子団体はここまで2連勝と好調を維持。イングランド、フランスを相手に安定した戦いを見せており、グループ1位通過と第2シード獲得をかけてドイツとの最終戦に臨む。一方の男子団体は1勝1敗。初戦でドイツに惜敗したものの、第2戦では台湾をストレートで下し、決勝トーナメント進出に向けてフランス戦が重要な一戦となる。
日本代表は男女ともに実力者が揃っており、団体戦での総合力が問われる展開。シード争いを左右する終盤戦に向けて、各選手のパフォーマンスに注目が集まる。
|区分
|内容
|時間(日本時間)
|女子団体
|日本 vs ドイツ(最終戦)
|5月3日(日) 20:30〜
|男子団体
|日本 vs フランス(最終戦)
|5月4日(月) 1:00〜
|男子結果
|ドイツに2-3で敗戦／台湾に3-0で勝利
|1勝1敗
|女子結果
|イングランドに3-0／フランスに3-1で勝利
|2勝0敗
|男子代表
|女子代表
|張本智和
|張本美和
|松島輝空
|早田ひな
|戸上隼輔
|面手凛
|宇田幸矢
|橋本帆乃香
|篠塚大登
|長﨑美柚
世界卓球2026のテレビ放送/ネット配信予定は？
世界卓球2026(ロンドン大会)は、日本国内では地上波放送とネット配信の両方で視聴可能となる。大会前半は配信中心、後半はテレビ中継が加わる構成となっており、視聴手段を使い分けることが重要となる。
ネット配信では『U-NEXT』が日本戦の全試合を独占ライブ配信。大会初日の2026年4月28日から決勝まで全日程をカバーし、見逃し配信にも対応する。特にステージ1B(4月28日〜5月1日)は配信限定となり、テレビ中継は行われない。
テレビ放送はテレビ東京系列およびBSテレ東で実施され、日本代表が登場する5月2日以降の試合が中心。地上波はゴールデン帯を軸に編成され、BSでは昼間や夜帯など幅広い時間帯で放送される。
また、テレビ東京 卓球チャンネル(YouTube)では一部海外試合も配信予定。大会全体を網羅するには配信との併用が有効となる。
以下にテレビ放送およびU-NEXTの配信スケジュールを整理する。
|日程
|曜日
|テレビ東京
|BSテレ東
|U-NEXT配信
|5月2日
|(土)
|18:30
|21:00
|17:50
|5月3日
|(日)
|18:30
|12:00
|20:20
|5月4日
|(月・祝)
|20:30
|17:56
|17:50
|5月5日
|(火・祝)
|18:25
|21:00
|17:50
|5月6日
|(水)
|未定
|未定
|17:50
|5月7日
|(木)
|未定
|未定
|17:50
|5月8日
|(金)
|未定
|未定
|17:50
|5月9日
|(土)
|未定
|未定
|17:50
|5月10日
|(日)
|未定
|未定
|18:50
※テレビ放送の5月6日以降の詳細スケジュールは随時更新予定
世界卓球2026のおすすめ視聴方法
U-NEXT
世界卓球2026は『U-NEXT』がライブ・見逃し配信する。『U-NEXT』には31日間無料トライアルがあり、期間中は見放題作品(卓球W杯含む)が視聴可能となる。
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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。