「刑務所には入りたくないからね（笑）」W杯決勝でトランプ大統領と握手…スペイン代表FWが語る

スペイン代表FWボルハ・イグレシアスは、FIFAワールドカップ2026決勝戦のセレモニーにドナルド・トランプ米大統領が出席することについて語っている。





いよいよクライマックスを迎えるFIFAワールドカップ2026。開幕前から優勝候補との期待を集めていたスペインは、初戦で引き分けて以降は見事なパフォーマンスを披露し、準決勝でフランスを2-0で撃破。18日の決勝戦では、前回王者アルゼンチンと激突する。





そしてこのメットライフ・スタジアムで行われる決勝戦には、トランプ大統領も出席予定。FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は以前、「大統領と共に決勝戦を楽しみ、そして共に優勝チームへトロフィーを授与することになる」と明かしており、セレモニーにも参加する予定となっている。





ボルハ・イグレシアスはスペイン『Panenka』の取材で、セレモニーでトランプ大統領と握手する可能性について問われた。これまで人種差別や同性愛嫌悪（ホモフォビア）に対して率直に反対の声を上げるなど、政治的な発信も行う33歳FWだが、FIFAのプロトコルに従う意思を明かしている。





「刑務所には入りたくないからね（笑） みんなが最高の瞬間に彼と挨拶を交わし、それがすぐに終わって、すぐに忘れてしまえることを願うよ」





「今は論争を巻き起こすべきだとは思わない。僕の考えはみんなが知っていることだしね。やりたいことはたくさんあるけど、現実として、特定の問題に取り組むほどの力は僕にないんだ。世間は万能だと思っているかもしれないけどね」