【日本代表予想スタメン】「勝って1位突破で」ーー森保ジャパンは北欧の雄・スウェーデンにどう挑むか

オランダとの激闘を引き分けで終え、続くチュニジア戦を4-0で快勝した日本代表が、グループステージ最終戦でスウェーデンと対戦する。勝敗次第では首位通過も見えてくる一戦だが、チーム内に「引き分けでもいい」という空気は見当たらない。（取材・文＝河治良幸）

「サムライスプリントバック」の精神

15日（日本時間）のオランダ戦で負傷した久保建英は引き続きベースキャンプ地のナッシュビルに残り、リハビリを継続。スウェーデン戦への帯同は見送られた。一方で追加招集の町野修斗はコンディション不良から回復しており、途中出場の可能性は十分にありそうだ。

グループステージ最終戦となれば、ラウンド32での組み合わせや移動先が話題になる。しかし選手たちの口から聞こえてくるのは、あくまで目の前の勝利のみ。堂安律は「どんな状況であれ勝ちに行くのが日本代表として当たり前」と勝利への執着を強調。長友佑都も「勝って1位突破で行きたい」と語っており、森保ジャパンのスタンスは極めて明確である。

森保一監督も前日会見で「まずはスウェーデン戦に勝利を目指して戦うというところをチームで共有して準備してきた」と説明。決勝トーナメントの日程や組み合わせについては「次の試合のためではなく、この試合で勝利するためのベストメンバーを組んで戦う」と断言した。

その背景にあるのが、このチームが積み上げてきた献身性である。堂安は日本の強みとして「他人のために走れること」を挙げ、それが特別なことではなくチームの標準になっていると説明した。守備を担当する斉藤秀俊コーチが提唱し、長友が繰り返し発信する「サムライスプリントバック」という言葉も、その象徴と言えるだろう。

森保監督も「チームのために戦う姿勢はスタッフが押し付けているものではなく、日本の良さ」と語る。その一方で「俺が一番、俺が王様だという気持ちは持ち続けてほしい」とも強調。個の野心とチームへの献身を両立させることこそ、現在の日本代表を支える土台となっている。

もっとも、一戦必勝だからといって同じ11人を並べるとは限らない。チュニジア戦ではオランダ戦から4人の先発変更が行われた。森保監督は「誰が出ても勝つ、誰と組んでも機能することを積み重ねてきた」と説明しており、今回もコンディションや相手対策を踏まえた数人の入れ替えは十分に考えられる。

イサクとギェケレシュの強力2トップ対策

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予想する日本のスタメンのポイントは2シャドーだ。

スウェーデンはイサク（リヴァプール）、ギェケレシュ（アーセナル）の強力2トップを擁する一方、前線からの守備には甘さがあり、中盤脇のスペースが生まれやすい。また守備陣は1対1の対応力こそ高いものの、サイドを揺さぶられた際の対応や、ゴール前へ入ってくるランナーへの処理には課題を残している。その特徴を踏まえると、スピードと運動量を兼ね備える前田大然の起用は非常に理にかなっている。

中盤からの配球も重要になる。スウェーデンの2トップはボランチへのパスコースを完全には消し切らない傾向があり、日本の中盤が前を向いてボールを受けられれば優位性を作りやすい。鎌田大地もその可能性を認めながら、「取られ方が悪いと一気にやられる。シンプルにプレーすることが大事」と警戒感を示した。

一方で森保監督はスウェーデンについて「守備陣は固く、攻撃にはスピードと推進力があり、世界的なストライカーもいる。そんなに甘い戦いにはならない」と警戒を強めている。特にイサクとギェケレシュを擁する前線は今大会屈指の破壊力を持ち、日本の最終ラインにとって大きな試金石となる。

大会前から”森保ジャパン”は総力戦を前提に準備を進めており、誰が先発しても勝利のためのベストメンバーという共通認識がある。森保監督も「先発組だけでなくサブ組も同じ戦術トレーニングを積み重ねてきた成果が出ている」と手応えを口にした。

今回の試合は中４日だが、１位抜けでも２位抜けでもラウンド32は中3日となる。

その意味ではターンオーバーと言わないまでも、3試合目で初めてスタメン起用される選手がいてもおかしくはない。3月のスコットランド戦では比較的フレッシュな選手をスタメン起用し、後半から本来のスタメン組が出て試合を仕留めるというプランも一つの成功体験としている。スタメン予想はそうした事情も踏まえて組んだ。

メンタル面の緩みは禁物

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予想の通りだとチュニジア戦から5枚替えになるが、谷口彰悟、渡辺剛、前田大然はオランダ戦でスタメン起用されており、大きな問題はないと考える。堂安律をシャドーに回し、右ウイングバックに菅原由勢を想定。トップはここで小川航基が出る可能性もあるが、エースの上田綺世はフル出場させない形ですべてスタートから出すというプランも考えられるため、小川はカッコにとどめた。チュニジア戦で大活躍の伊東純也はスウェーデンの守備との相性も良さそうだが、前回がフル出場だったこともあり、ジョーカーとして備えるのではないか。

3バック右はここまで2試合フル出場の伊藤洋輝を一度休ませておきたいことと、相手の右ウイングに、オランダ戦で唯一のゴールを決めたスピードのあるアントニー・エランガ（ニューカッスル）が出てくることを想定して鈴木淳之介にした。

チュニジア戦で左シャドーだった鎌田は74分に交代しているため本来のボランチに。ただ、田中碧が引き続きスタメンで、鎌田をゲームチェンジャーとして取っておく可能性もある。

どちらにしてもメンタル面の緩みは禁物だ。長友は大勝直後の試合だからこそ「気が緩めば足元をすくわれる」と警鐘を鳴らした。オランダ戦で示した粘り強さと、チュニジア戦で見せた攻撃力。その両方を発揮できれば、日本の勝機は十分にある。

スウェーデンを相手に勝ち点3を獲得した上で、すでに敗退の決まったチュニジアと対戦するオランダの結果がどうなるかは“サッカーの神のみぞ知る”だ。