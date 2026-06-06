日本代表は「1.36％」で全体17位に！データメディア算出のW杯優勝候補ランキング、1位に立つのは？

データメディア『Opta』は、スーパーコンピュータによるFIFAワールドカップ2026の優勝確率をランキングで発表している。





いよいよ開幕が迫る今夏のW杯。11日のメキシコ代表vs南アフリカ代表の一戦で開幕する4年に一度の祭典だが、先日には出場するメンバーも出揃い、各代表チームがそれぞれのキャンプ地に入って最後の調整を続けている。





そうした中で『Opta』は、スーパーコンピュータによる優勝確率をランキング形式で発表している。





参加48チームの中でトップに立っているのは、現・欧州王者であるスペイン代表。グループHを首位で通過する確立は「75.54％」だが、ラウンド32の可能性は全体トップの「98.56％」。そして決勝進出の可能性もトップの「26.07％」であり、優勝確率は「16.45％」で全体1位となっている。





そんなスペイン代表に続くのは、2大会連続決勝まで駒を進めているフランス代表。こちらもグループ首位通過の可能性は「60.17％」とやや低めだが、決勝進出の可能性は「20.97％」、優勝確率は「12.78％」となった。また、3位は「11.35％」でイングランド代表に。前回王者アルゼンチン代表は、「10.36％」で4位となっている。





そして、8大会連続8回目の出場となる日本代表は、優勝確率「1.36％」で全体17位に。グループ首位通過の可能性は「26.90％」だが、ラウンド32は「76.13％」と高く、ラウンド16は「34.20％」、準々決勝が「17.54％」、準決勝が「7.67％」、決勝が「3.26％」となった。一方で、同じグループFのオランダ代表は優勝確率「3.71％」で8位、グループ首位が「47.26％」に。スウェーデン代表は優勝確率「0.52％」、グループ首位が「16.86％」、チュニジア代表は優勝確率「0.10％」、グループ首位が「8.62％」となった。





■『Opta』算出のW杯優勝確率ランキング





1位：スペイン代表「16.45％」

2位：フランス代表「12.78％」

3位：イングランド代表「11.35％」

4位：アルゼンチン代表「10.36％」

5位：ポルトガル代表「6.95％」

6位：ブラジル代表「6.70％」

7位：ドイツ代表「5.65％」

8位：オランダ代表「3.71％」

9位：ノルウェー代表「3.22％」

10位ベルギー代表「2.40％」