バレー女子日本代表準決勝 日本vs韓国の地上波テレビ放送・TVer無料配信は？視聴方法まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バレーボールで、日本代表は準決勝で韓国代表と対戦する。
本記事では、バレー女子日本代表vs韓国代表について、地上波テレビ放送、TVer無料配信について紹介する。
バレー女子日本代表準決勝 日本vs韓国の日程は？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バレーボールで、日本代表は準決勝で韓国代表と対戦する。
試合は2026年9月21日(月・祝)19:20開始予定。会場は小牧市スポーツ公園総合体育館(パークアリーナ小牧)となっている。
項目
内容
大会
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)
種目
女子バレーボール
ラウンド
準決勝
対戦カード
日本 vs 韓国
日程
2026年9月21日(月・祝)
開始時間
19:20
会場
小牧市スポーツ公園総合体育館(パークアリーナ小牧)
バレー女子日本代表準決勝 日本vs韓国の地上波テレビ放送・TVer無料配信は？
女子バレーボール準決勝の日本vs韓国は、地上波TBS系列で19:00から生中継される予定だ。
TVerでは、TBS系列の地上波中継に合わせて19:00から無料リアルタイム配信を実施予定。また、U-NEXTでは19:10からライブ配信が予定されており、見逃し配信にも対応する。
放送・配信サービス
開始時間
中継・配信予定
TBS系列
19:00～
地上波生中継
TVer
19:00～
無料リアルタイム配信
19:10～
ライブ配信・見逃し配信
試合は19:20開始予定となっているため、各サービスでは試合開始前から中継・配信がスタートする。
バレー女子日本代表準決勝 日本vs韓国のおすすめ視聴方法U-NEXT
前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バレーボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。