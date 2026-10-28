女子チャンピオンズリーグ第3節の対戦カード・日程・テレビ放送予定

CL・EL・ECLをライブ配信！ WOWOW チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグを中継・配信！ 単月視聴ならWOWOWの月額プランがおすすめ！ 単月視聴ならいつでも解約可能 今すぐ視聴

2026-27シーズンのUEFA女子チャンピオンズリーグ（女子CL）は、リーグフェーズ第3節を迎える。今節では、谷川萌々子所属のバイエルン・ミュンヘンとレアル・マドリードの一戦や、坂部幸菜と大山愛笑の所属するHBギューゲが女王バルセロナをホームに迎える一戦など注目の試合が予定されている。

本記事では、2026-27シーズンの女子CLリーグフェーズ第3節の対戦カードや放送・配信予定を紹介する。

2026-27女子チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第3節｜試合日程

試合日時 対戦カード 放送・配信 10月29日(木)

2:45 セルヴェット (18位)

vs OHルーヴェン (15位) 【ネット】

WOWOWオンデマンド

Leminoプレミアム 10月29日(木)

2:45 チェルシー (7位)

vs ローマ (16位) 【ネット】

WOWOWオンデマンド

Leminoプレミアム 10月29日(木)

2:45 バイエルン・ミュンヘン (4位)

vs レアル・マドリード (12位) 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

WOWOWオンデマンド

Leminoプレミアム 10月29日(木)

5:00 アーセナル (5位)

vs ベンフィカ (10位) 【ネット】

WOWOWオンデマンド

Leminoプレミアム 10月29日(木)

5:00 リヨン (2位)

vs インテル (6位) 【ネット】

WOWOWオンデマンド

Leminoプレミアム 10月30日(金)

2:45 アウストリア・ウィーン (13位)

vs ユヴェントス (9位) 【ネット】

WOWOWオンデマンド

Leminoプレミアム 10月30日(金)

2:45 パリFC (14位)

vs ヘッケン (17位) 【ネット】

WOWOWオンデマンド

Leminoプレミアム 10月30日(金)

5:00 マンチェスター・シティ (11位)

vs パリ・サンジェルマン (3位) 【テレビ】

WOWOWライブ

【ネット】

WOWOWオンデマンド

Leminoプレミアム 10月30日(金)

5:00 HBキューゲ (8位)

vs バルセロナ (1位) 【ネット】

WOWOWオンデマンド

Leminoプレミアム

※()内はリーグフェーズ第2節終了時点の順位

女子チャンピオンズリーグ2026-27｜放送・配信

2026-27シーズンのUEFA女子チャンピオンズリーグ(女子CL)は、『WOWOW』『WOWOWオンデマンド』で注目試合をライブ配信。さらに、今季からは『Leminoプレミアム』でも10月以降の全試合をライブ・アーカイブ配信予定だ。

サービス 料金(税込) 配信内容 CL・EL 2026-27シーズンパス

(2026/10/31(土)まで販売) 12,100円 CLリーグフェーズ～決勝 全試合

ELリーグフェーズ～決勝 全試合

ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

女子CLリーグフェーズ～決勝 注目試合 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) CLリーグフェーズ～決勝 全試合

ELリーグフェーズ～決勝 全試合

ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

女子CLリーグフェーズ～決勝 注目試合 Leminoプレミアム 1,540円(月額) 31日間無料トライアルあり CLリーグフェーズ～決勝 全試合

ELリーグフェーズ～決勝 全試合

ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

女子CLリーグフェーズ～決勝 全試合 ※2026年10月以降

Leminoプレミアムなら初月無料トライアルあり！

Lemino

『Leminoプレミアム』では2026-27シーズンの女子CLチャンピオンズリーグをリーグフェーズから決勝まで全試合ライブ・アーカイブ配信を実施。また、UEFAチャンピオンズリーグの予選プレーオフ～決勝、UEFAヨーロッパリーグをリーグフェーズ～決勝まで全試合ライブ＆アーカイブ配信。リーグフェーズの一部試合はアーカイブ配信のみ視聴可能となる。その他、UEFAカンファレンスリーグも注目試合をライブ・アーカイブ配信の予定だ。

31日間の無料トライアルに登録することで、期間中はCLだけでなく映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて0円で見放題だ。

また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。

CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！

(C)WOWOW

『WOWOW』は、2026-27シーズンのUEFA女子チャンピオンズリーグ(女子CL)注目試合の生中継・ライブ配信を実施予定。UEFAチャンピオンズリーグ、UEFAヨーロッパリーグ、UEFAカンファレンスリーグも生中継・ライブ配信（一部ディレイ配信）となる。

そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金



販売期間 価格(税込み) 視聴期限 通常販売

【7/16(木)12:00正午より価格改定】 2026/7/16(木)12:00(正午)～ 10/31(土)23:59 改定前：19,800円 改定後：12,100円 2027/6/30(水)23:59

※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。