女子チャンピオンズリーグに出場する日本人選手は？

ヨーロッパナンバーワンの女子クラブを決める大会、UEFA女子チャンピオンズリーグ（女子CL）。昨季から男子同様にリーグフェーズが導入され、出場クラブ数が増加するなどのフォーマット変更があった。新フォーマット2季目となる今シーズンも同大会には、マンチェスター・シティの長谷川唯をはじめとした4選手やバイエルン・ミュンヘンの谷川萌々子ら多くの日本人選手が出場する。
本記事では、今季の女子CLの舞台に立つ日本人選手を紹介する。
2026-27女子チャンピオンズリーグでプレーする日本人選手は？
2026-27シーズンのチャンピオンズリーグには12名の日本人選手が出場。イングランド王者として出場するマンチェスター・シティには、長谷川唯、山下杏也加、藤野あおば、清水梨紗が所属。同じくイングランド勢のチェルシーには、浜野まいかと今季からプレーする松窪真心がプレーしている。また、バイエルン・ミュンヘンには、中心選手として活躍する谷川萌々子が所属している。その他、ユヴェントスの千葉玲海菜と林愛花、パリFCの石坂咲樹、デンマークのHBキューゲには坂部幸菜と大山愛笑がプレーしている。
■女子CL出場の日本人選手
選手
クラブ
生年月日
Pos.
No.
CL通算成績
長谷川唯
マンチェスター・シティ
1997年1月29日
MF
25
12試合0得点
山下杏也加
マンチェスター・シティ
1995年9月29日
GK
31
7試合
藤野あおば
マンチェスター・シティ
2004年1月27日
FW
20
10試合2得点
清水梨紗
マンチェスター・シティ
1996年6月15日
DF
2
0試合0得点
浜野まいか
チェルシー
2004年5月9日
MF
23
14試合3得点
松窪真心
チェルシー
2004年7月28日
MF
29
0試合0得点
谷川萌々子
バイエルン・ミュンヘン
2005年5月7日
MF
18
14試合3得点
千葉玲海菜
ユヴェントス
1999年4月30日
FW
22
8試合4得点
林愛花
ユヴェントス
2004年8月16日
MF
30
1試合0得点
石坂咲樹
パリFC
2003年4月24日
DF
23
0試合0得点
坂部幸菜
HBキューゲ
2003年9月17日
DF
4
2試合0得点
大山愛笑
HBキューゲ
2004年9月19日
MF
6
4試合0得点
※2026年10月26日現在
女子チャンピオンズリーグ2026-27｜放送・配信
2026-27シーズンのUEFA女子チャンピオンズリーグ(女子CL)は、『WOWOW』『WOWOWオンデマンド』で注目試合をライブ配信。さらに、今季からは『Leminoプレミアム』でも10月以降の全試合をライブ・アーカイブ配信予定だ。
サービス
料金(税込)
配信内容
CL・EL 2026-27シーズンパス
12,100円
WOWOWオンデマンド
2,530円(月額)
1,540円(月額)
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※2026年10月以降
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CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！
『WOWOW』は、2026-27シーズンのUEFA女子チャンピオンズリーグ(女子CL)注目試合の生中継・ライブ配信を実施予定。UEFAチャンピオンズリーグ、UEFAヨーロッパリーグ、UEFAカンファレンスリーグも生中継・ライブ配信（一部ディレイ配信）となる。
そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金
販売期間
価格(税込み)
視聴期限
通常販売
2026/7/16(木)12:00(正午)～
10/31(土)23:59
改定前：19,800円
改定後：12,100円
2027/6/30(水)23:59
※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？
『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。
- WOWOW公式サイトにアクセス
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「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？
「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。
また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。
- UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
- UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
- UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFAスーパーカップ2026
- MATCH HIGHLIGHT
- UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
- 2026-27シーズン開幕前特別企画
- ほか多数