女子チャンピオンズリーグに出場する日本人選手は？

CL・EL・ECLをライブ配信！ WOWOW チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグを中継・配信！ 単月視聴ならWOWOWの月額プランがおすすめ！ 単月視聴ならいつでも解約可能 今すぐ視聴

ヨーロッパナンバーワンの女子クラブを決める大会、UEFA女子チャンピオンズリーグ（女子CL）。昨季から男子同様にリーグフェーズが導入され、出場クラブ数が増加するなどのフォーマット変更があった。新フォーマット2季目となる今シーズンも同大会には、マンチェスター・シティの長谷川唯をはじめとした4選手やバイエルン・ミュンヘンの谷川萌々子ら多くの日本人選手が出場する。

本記事では、今季の女子CLの舞台に立つ日本人選手を紹介する。

2026-27女子チャンピオンズリーグでプレーする日本人選手は？

2026-27シーズンのチャンピオンズリーグには12名の日本人選手が出場。イングランド王者として出場するマンチェスター・シティには、長谷川唯、山下杏也加、藤野あおば、清水梨紗が所属。同じくイングランド勢のチェルシーには、浜野まいかと今季からプレーする松窪真心がプレーしている。また、バイエルン・ミュンヘンには、中心選手として活躍する谷川萌々子が所属している。その他、ユヴェントスの千葉玲海菜と林愛花、パリFCの石坂咲樹、デンマークのHBキューゲには坂部幸菜と大山愛笑がプレーしている。

■女子CL出場の日本人選手

選手 クラブ 生年月日 Pos. No. CL通算成績 長谷川唯 マンチェスター・シティ

（イングランド） 1997年1月29日

(29歳) MF 25 12試合0得点 山下杏也加 マンチェスター・シティ

（イングランド） 1995年9月29日

(31歳) GK 31 7試合 藤野あおば マンチェスター・シティ

（イングランド） 2004年1月27日

(22歳) FW 20 10試合2得点 清水梨紗 マンチェスター・シティ

（イングランド） 1996年6月15日

(30歳) DF 2 0試合0得点 浜野まいか チェルシー

（イングランド） 2004年5月9日

(22歳) MF 23 14試合3得点 松窪真心 チェルシー

（イングランド） 2004年7月28日

(22歳) MF 29 0試合0得点 谷川萌々子 バイエルン・ミュンヘン

（ドイツ） 2005年5月7日

(21歳) MF 18 14試合3得点 千葉玲海菜 ユヴェントス

（イタリア） 1999年4月30日

(27歳) FW 22 8試合4得点 林愛花 ユヴェントス

（イタリア） 2004年8月16日

(22歳) MF 30 1試合0得点 石坂咲樹 パリFC

（フランス） 2003年4月24日

(23歳) DF 23 0試合0得点 坂部幸菜 HBキューゲ

（デンマーク） 2003年9月17日

(23歳) DF 4 2試合0得点 大山愛笑 HBキューゲ

（デンマーク） 2004年9月19日

(22歳) MF 6 4試合0得点

※2026年10月26日現在

女子チャンピオンズリーグ2026-27｜放送・配信

2026-27シーズンのUEFA女子チャンピオンズリーグ(女子CL)は、『WOWOW』『WOWOWオンデマンド』で注目試合をライブ配信。さらに、今季からは『Leminoプレミアム』でも10月以降の全試合をライブ・アーカイブ配信予定だ。

サービス 料金(税込) 配信内容 CL・EL 2026-27シーズンパス

(2026/10/31(土)まで販売) 12,100円 CLリーグフェーズ～決勝 全試合

ELリーグフェーズ～決勝 全試合

ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

女子CLリーグフェーズ～決勝 注目試合 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) CLリーグフェーズ～決勝 全試合

ELリーグフェーズ～決勝 全試合

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女子CLリーグフェーズ～決勝 注目試合 Leminoプレミアム 1,540円(月額) 31日間無料トライアルあり CLリーグフェーズ～決勝 全試合

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ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

女子CLリーグフェーズ～決勝 全試合 ※2026年10月以降

Leminoプレミアムなら初月無料トライアルあり！

Lemino

『Leminoプレミアム』では2026-27シーズンの女子CLチャンピオンズリーグをリーグフェーズから決勝まで全試合ライブ・アーカイブ配信を実施。また、UEFAチャンピオンズリーグの予選プレーオフ～決勝、UEFAヨーロッパリーグをリーグフェーズ～決勝まで全試合ライブ＆アーカイブ配信。リーグフェーズの一部試合はアーカイブ配信のみ視聴可能となる。その他、UEFAカンファレンスリーグも注目試合をライブ・アーカイブ配信の予定だ。

31日間の無料トライアルに登録することで、期間中はCLだけでなく映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて0円で見放題だ。

また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。

CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！

(C)WOWOW

『WOWOW』は、2026-27シーズンのUEFA女子チャンピオンズリーグ(女子CL)注目試合の生中継・ライブ配信を実施予定。UEFAチャンピオンズリーグ、UEFAヨーロッパリーグ、UEFAカンファレンスリーグも生中継・ライブ配信（一部ディレイ配信）となる。

そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金



販売期間 価格(税込み) 視聴期限 通常販売

【7/16(木)12:00正午より価格改定】 2026/7/16(木)12:00(正午)～ 10/31(土)23:59 改定前：19,800円 改定後：12,100円 2027/6/30(水)23:59

※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。