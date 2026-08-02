【8月2日】全英女子オープンゴルフ最終日の日本人開始時間・地上波テレビ放送予定

女子ゴルフのメジャー大会『AIG女子オープン／全英女子オープンゴルフ2026』は、2026年8月2日(日)に最終日を迎える。

本記事では、8月2日(日)に行われる全英女子オープンゴルフ2026最終日の日本人選手のスタート時間、地上波テレビ放送の有無、ネット配信予定について紹介する。

【8月2日】全英女子オープンゴルフ最終日の日本人開始時間は？

全英女子オープンゴルフ2026は、2026年8月2日(日)に最終日を迎える。日本勢では桑木志帆が通算4アンダーの2位タイにつけており、首位と3打差からメジャー制覇を狙う。

古江彩佳と勝みなみは通算2アンダーの8位タイで最終日をスタート。上位争いに食い込む可能性を残しており、最終ラウンドでのスコアメイクにも注目が集まる。

また、笹生優花と岩井千怜は日本人選手同士の同組でプレー予定。最終日の日本人選手の開始時間は以下の通りで、時間はいずれも日本時間となる。

開始時間 組み合わせ 17:05 岩井明愛 / J.L.ラミレス 17:25 畑岡奈紗 / Au.キム 18:40 荒木優奈 / A.ジュタヌガン 19:45 西郷真央 / P.マルティン・サンペドロ 20:15 笹生優花 / 岩井千怜 21:00 竹田麗央 / N.コルダ 21:55 勝みなみ / C.ワナセン 22:05 古江彩佳 / L.ウォード 22:15 桑木志帆 / ユ・ヘラン

【8月2日】全英女子オープンゴルフ最終日の地上波テレビ放送予定は？中継情報を紹介

全英女子オープンゴルフ2026は、2026年8月2日(日)に最終日を迎える。日本勢の上位争いにも注目が集まる一方、地上波テレビで中継されるか気になる人も多いだろう。

最終日の地上波テレビ放送は予定されていない。また、BSでの中継予定もなく、テレビで視聴する場合はCS放送のゴルフネットワークが主な選択肢となる。

ネット配信では、『U-NEXT』が最終日を15:55からライブ配信予定。さらに、『U-NEXT(日本勢徹底マークCh)』では14:55から日本人選手を中心に追う中継が予定されている。

放送・配信先 形態 視聴可否 最終日(8月2日)の放送・配信時間 地上波 テレビ × 放送予定なし BS テレビ × 放送予定なし U-NEXT

31日間無料体験 ネット ○ 2026年8月2日(日)15:55～ U-NEXT(日本勢徹底マークCh)

ワールドゴルフパック ネット ○ 2026年8月2日(日)14:55～ ゴルフネットワーク CS ○ 2026年8月2日(日)20:00～27:00

全英女子オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

全英女子オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全英女子オープンゴルフ2026を含む見放題作品を視聴することができる。

「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページに記載の情報は、2026年8月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。